Vezë të Pjekura me Patate – Receta e Shëndetit të Mirë

Ndër gjërat që nuk mungojnë kurrë në frigoriferin tuaj, me siguri janë vezët.
Qëllon shumë shpesh që t’i përdorim ato për një darkë të shpejtë, kur nuk kemi shumë kohë ose nuk mund të qëndrojmë gjatë në kuzhinë.
Por duhet të jemi të kujdesshëm. Vetëm një ose dy përbërës të gabuar janë të mjaftueshëm për ta kthyer një gatim në një koncentrat kalorish.
Gjalpi dhe kripa e tepërt janë disa nga këta përbërës me të cilët nuk duhet tepruar.
Kur gatuhet si duhet dhe shoqërohet me perime, ky ushqim është ekuilibri i përsosur midis shijes dhe shëndetit.
Si të garantoni vlerat e mira?
Në vijim AgroWeb.org ju sjell një recetë të përkryer për të gatuar një omeletë të lehtë pa vaj e pa gjalpë.
Është shumë e dobishme për shëndetin dhe ofron më pak se 200 kalori!
E shijshme, ngopëse dhe e lehtë për t’u përgatitur, kjo omeletë në sajë te lidhjes natyrale midis proteinave të vezës dhe niseshtesë së patates, është shumë e shëndetshme dhe plot vlera të mira ushqyese.
Gjithashtu mund të konsumohet dy herë në javë pa asnjë problem për peshën dhe kolesterolin.
Vezë të pjekura me patate
Përbërësit për një omëletë të lehtë me më pak se 200 kalori. Kjo recetë është për katër persona.
Për një omeletë të lehtë për dy njerëz, ndani masat në mënyrë të përshtatshme.
Ju duhen 6 vezë • 2 patate të mesme • dy tufa me majdanoz të freskët • një lugë çaji me pluhur shafran të Indisë • pak kripë dhe piper të zi
Përgatitja
Qëroni patatet dhe prijini ato në kuba, lërini të vlojnë në ujë për disa minuta derisa të zbuten dhe më pas kullojini.
Rrihni vezët në një tas dhe shtoni patatet, duke i përzier dhe shtypur bashkë derisa të formojnë një masë të plotë.
Shtoni majdanozin e prerë për t’i rritur shijen omletës tuaj pasi në sajë të vitaminës C, shtoni një efekt antioksidues dhe tretës.
Shtoni gjithashtu edhe shafranin e Indisë që e gjeni në markete bashkë me piperin e zi.
Të dyja këto erëza kur kombinohen, ndihmojnë në përthithjen e shpejtë të vlerave të gatimit nga organizmi juaj.
Shtoni pak kripë, përzieni mirë gjithçka. Më pas kalojeni masën në një tavë të veshur me letër pjekjeje të lagur me ujë.
Vendoseni në furrë të nxehur në 180° për 30 minuta dhe shijoni një gatim të lehtë plot shëndet!
Sekreti është pjekja dhe përdorimi i letrës së lagur pjekëse, e cila na lejon të mos përdorim shumë yndyrë.
Përveç kësaj, përdorimi i erëzave jo vetëm që e bën atë më të shijshëm, por siguron substanca shumë të dobishme siç është vitamina C, e bollshme në majdanoz.