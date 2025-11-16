Viber sjell një funksion të ri – a do ta përdorësh?

Aplikacioni Viber po sjell një funksion bazuar në inteligjencë artificiale që përmbledh përmbajtjen e një faqeje në internet direkt në biseda.
Përdoruesit do të kenë mundësinë që menjëherë të njohin temat kryesore nga artikujt ose faqet e internetit pa e lënë bisedën aktuale.
Me opsionin “AI përmbledhje linku”, përdoruesit do të kenë përmbledhje koncize të përmbajtjes së shpërndarë në Viber – qoftë një tekst i gjatë, blog, postim apo raport.
Funksioni gjithashtu përfshin përkthim automatik: nëse gjuha e aplikacionit Viber është vendosur në shqip, por linku është në anglisht, përmbledhja do të shfaqet në shqip.
Sipas Rakuten Viber, kjo veçori është falas për të gjithë përdoruesit në biseda – si grupe, komunitete, kanale apo biseda një‑me‑një.
Teknologjia e AI‑përmbledhjes punon vetëm me linke nga interneti dhe kurrë nuk përpunon mesazhe private të përdoruesve.