Vijojnë stërvitjet me helikopterë, nga ushtarët e KFOR-it

Ushtarët e SHBA-së dhe Letonisë, të caktuar në Komandën Rajonale në Lindje të misionit të KFOR-it, së fundmi u bashkuan për stërvitjen e operacioneve të ngarkesës me hobe ditën dhe natën.

“Kryerja e trajnimit me ngarkesa me hobe i lejon trupat e KFOR-it të qëndrojnë të përgatitura për të qenë në gjendje të transportojnë automjete ose furnizime me anë të litarëve të lidhur me helikopterët me krahë rrotullues në një moment”, thuhet në njoftimin e KFOR-it.

Sipas misionit të NATO-s në Kosovë, këto përpjekje janë pjesë e misionit të përditshëm, për të qëndruar i përgatitur për çdo skenar dhe për të mbështetur vazhdimisht të gjitha komunitetet që jetojnë në Kosovë.

“KFOR-i vazhdon të zbatojë mandatin e tij – bazuar në Rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së të vitit 1999 – për të kontribuar në një mjedis të sigurt për të gjithë njerëzit dhe komunitetet që jetojnë në Kosovë dhe lirinë e lëvizjes, në çdo kohë dhe në mënyrë të paanshme.

KFOR-i punon në koordinim të ngushtë me Policinë e Kosovës dhe Misionin e Bashkimit Evropian për Sundimin e Ligjit në Kosovë (EULEX) në rolet e tyre përkatëse si reagues të sigurisë”, përfundon njoftimi.