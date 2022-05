Vitamina K, për çfarë përdoret dhe ku gjendet

Emri i saj shkencor është Menachionone. Por të gjithë e njohim si vitaminë K2, një eliksir i vërtetë për bukurinë femërore, për ta mbajtur lëkurën të lëmuar, të shëndetshme dhe rrezatuese. Gjithashtu një nga virtytet e saj është ngadalësimi i procesit të plakjes së trupit, në fakt ajo mban larg rrudhat dhe ushtron një veprim parandalues kundër prishjes së dhëmbëve dhe venave me variçe.

VITAMINA K

Duke qenë se është një nga vitaminat më të rëndësishme për objektivin femëror, të gjitha grupet industriale të sektorit po shumëfishojnë kërkimet mbi përfitimet dhe vetitë e saj. Deri më tani është menduar gjithmonë se cilësitë më të mira lidheshin me lëkurën dhe me kontrastin natyral, falë K2 të osteoporozës. Megjithatë, tani kërkimi është shtrirë në disa fusha dhe është zbuluar se K2, duke ndërvepruar me vitamina të tjera si A dhe D, arrin gjithashtu të mbrojë zemrën, pasi është antioksidant dhe anti-inflamator. E përkryer për dhëmbët kjo vitaminë kontribuon në formimin e dentinës, indit të kalcifikuar që kujdeset për mirëmbajtjen e dhëmbëve tanë.

LLOJET E VITAMINËS K

Vitamina K ndahet në tre grupe, në bazë të funksioneve të ndryshme dhe origjinës së saj.

Vitamina K1. Me origjinë bimore, merret me ushqim dhe merr pjesë në proceset e koagulimit të gjakut.

Vitamina K2. Me origjinë baterie, e prodhuar vetë nga zorra jonë. Promovon mikroflora dhe është i vlefshëm për forcimin e kockave.

Vitamina K3. Me origjinë sintetike, gjendet në barnat që përshkruhen kur është e nevojshme të rritet doza e vitaminës K për problemet e koagulimit të gjakut.

PËRFITIMET E VITAMINËS K

Përfitimet e vitaminës K nuk ndalen te kockat dhe dhëmbët. Për sa i përket sistemit tonë kardiovaskular, kjo lloj vitamine, duke frenuar kalcifikimin e enëve të gjakut, arrin të ruajë elasticitetin e tyre. Një funksion vërtet themelor sepse eliminimi i kalciumit të tepërt në arterie, kapilarë dhe vena është një hap vendimtar në parandalimin e shfaqjes së çdo sëmundjeje kardiovaskulare.

VITAMINA K DHE OSTEOPOROZA

K2 është protagonisti i asaj që mjekët e quajnë “paradoksi i futbollit”. Në fakt, kalcifikimi i tepërt i mureve arteriale mbart rreziqe shumë të larta për sëmundje kardiovaskulare, demencë dhe goditje në tru, por në të njëjtën kohë, një mungesë e caktuar e kalciumit në skeletin e trupit të njeriut redukton edhe funksionalitetin e kockave.

Këtu hyn në lojë K2, një vitaminë vërtet inteligjente. Në kuptimin që e drejton kalciumin aty ku duhet p.sh në kocka dhe e eliminon, sepse është i rrezikshëm, aty ku nuk duhet, në muret arteriale. Dhe në këtë operacion shumë efektiv ai ndërvepron me vitaminat A dhe D. Pra: përveç ilaçeve shtesë të kalciumit, një mbetje e padobishme gjendet në dietën tuaj si vezë dhe djathë.

ÇFARË SHKAKTON MUNGESA E VITAMINËS K?

Problemi i parë i shkaktuar nga mungesa e vitaminës K është ai i mosfunksionimit të koagulimit të gjakut. Shumë i rrezikshëm, veçanërisht për fëmijët dhe të moshuarit që janë të ekspozuar ndaj rrezikut të trombozës. Në të gjithë botën, por veçanërisht në vendet e varfra, mungesa e vitaminës K konsiderohet si një nga shkaqet e vdekshmërisë foshnjore. Për të rriturit, mungesa e kësaj vitamine mund të çojë gjithashtu në përthithje të dobët të yndyrave, me obstruksion biliar dhe fibrozë cistike. Efekte të tjera negative janë osteoporoza, frakturat e kockave dhe disa forma të osteoartritit.

USHQIMET ME VITAMINË K2

Ku ndodhet K2? Para së gjithash në të verdhat e vezëve, por edhe në djathëra dhe majonezë të bërë në shtëpi. Por edhe në drithëra të ndryshme, mish me yndyrë dhe peshk. Ky ilaç fantastik natyral nxit thithjen e mikroflorës së zorrëve dhe gjithashtu arrin të kundërshtojë brishtësinë e kockave.

Ushqime të tjera që përmbajnë me bollëk vitaminë K janë:

Domatet

Spinaqi

Zarzavatet e rrepës

Angjinarja

Marule

Brokoli

Lakrat e Brukselit

Qiqrat

Frutat

Pa harruar që vitamina K është pjesë e vitaminave të tretshme në yndyrë që grumbullohen në mëlçi dhe prodhohen gjithashtu nga zorrët tona.

KONSUMIMI DITOR I VITAMINËS K

Kërkesa ditore për vitaminë K tek të rriturit është afërsisht 140 mikrogramë në ditë. Duke marrë parasysh bollëkun e kësaj vitamine në ushqime dhe në lloje të ndryshme ushqimesh është thjesht një humbje të shkosh pas blerjes së suplementeve me bazë vitaminën K. Mjafton një dietë e mirë, pa ekzagjerime të dëmshme.

TEPRICA E VITAMINËS K.

Teprica e vitaminës K është më e zakonshme tek foshnjat, pikërisht për shkak të suplementeve të marra. Tek të rriturit kur dozat e rekomanduara tejkalohen në mënyrë dramatike, ekziston rreziku i djersitjes, afsheve të nxehta, shtrëngimit të gjoksit, të vjellave dhe trombozës.