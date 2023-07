Të kesh një sistem imunitar të fortë nuk është vetëm meritë e gjeneve apo natyrës, por edhe e stilit të jetesës. Mineralet dhe vitaminat që merrni çdo ditë janë shumë të rëndësishme në ndërtimin e një organizmi të fortë.

Vitamina që i duhet trupit për një sistem imunitar të shëndetshëm

Të kesh një sistem imunitar të fortë nuk është vetëm meritë e gjeneve apo natyrës, por edhe e stilit të jetesës. Mineralet dhe vitaminat që merrni çdo ditë janë shumë të rëndësishme në ndërtimin e një organizmi të fortë.

Vitamina C dhe ajo D janë padyshim më të njohurat në mbrojtjen e organizmit nga faktorë të jashtëm, por ekspertët sugjerojnë edhe një të tretë. Vitamina E është një antioksidant i shkëlqyer që ju ndihmon të jeni të shendetshëm dhe të ushqyer.

Si e ndikon organizmin?

Më shumë vitaminë E në pjatën tuaj do të thotë më shumë antioksidantë dhe vlera për të gjithë organizmin. Kjo vitaminë është një nga katër vitaminat e pasura me yndyrna të shëndetëshme bashkë me atë A, D dhe K. Kjo do të thotë se yndyrnat e shëndetëshme maganizohen dhe ruhen në trup duke ju dhënë ushqyesit e nevojshëm. Kështu ju do të keni më shumë energji dhe do të jeni më të shëndetshëm për një kohë më të gjatë. Sipas një studimi të vitit 2018, vitamina E është e sukseshme në luftimin e infeksioneve dhe baktereve të këqija në trup duke mbrojtur kështu organizmin tuaj.

Sa gramë ju duhet në ditë?

Për mosha të ndryshme ka sasi të ndryshme dhe ekspertët rekomandrojnë t’i ndiqni me kujdes këto limite.

Për bebet

Për bebet rekomandohet rreth 4 mg në ditë, për fëmijët nga 7-12 muaj 5 mg vitaminë E në ditë dhe nga 1 deri në 3 vjeç 6 mg në ditë.

Për fëmijët

Ekspertët këshillojnë që për fëmijët nga 4-8 vjeç të marrin një sasi prej 7 mg në ditë ndërsa për ata nga 9-13 vjeç 11 mg në ditë.

Për të rriturit

Si për burrat ashtu dhe për gratë mbi 18 vjeç rekomandohet rreth 15 mg vitaminë E në ditë.

Ushqimet ku e gjeni

Tek ushqimet e pasura me vitaminë E futen të gjithë arrorët pra bajamet, arrat, lajthitë apo farat e lulediellit. Gjithashtu e gjeni tek barishtet si kale, spinaq por edhe ushqime si brokoli dhe orizi kaf. Në vetëm 28 gramë bajame do të merrni 6.8 mg vitaminë E në ditë që për një person të rritur është 45% e vlerave ditore.