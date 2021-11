Vitaminat që duhet t’i konsumoni në stinën e vjeshtës

Ndryshimi i stinëve nxjerr në pah nevojën e madhe për ta vënë organizmin në shina dhe për të forcuar sistemet tona të mbrojtjes.

Mënyra më e mirë për të përshtatur me ndryshimet siç janë temperatura, rikthimi në shkollë e në punë, lodhja e të tjera këto janë jo vetëm nëpërmjet ushqimeve por edhe suplementeve të vitaminave.

Vitaminat më të rëndësishme që duhet t’i merrni në vjeshtë

Organizmi ka nevojë për shumë ushqyes, vitamina e minerale që të përshtatet me ndryshimet e stinës dhe angazhimet ditore.

Vitamina D

Trupi i njeriut prodhon vetë vitaminën D kur është i ekspozuar në diell për një afat të caktuar kohor. Megjithatë, ndryshimi i stinëve shoqërohet edhe me ekspozim ndjeshëm të kufizuar të trupit në rrezet e diellit. Organizmi ka nevojë për 1000 deri në 2000 njësi të vitaminës D çdo ditë që nga fillimi i vjeshtës deri në pranverë. Ajo është e rekomandueshme për njerëzit që qëndrojnë në ambiente të mbyllura. Përveç suplementeve, vitaminën D e gjeni edhe tek salmoni, skumbria, e verdha e vezës dhe sardelet, shkruan AgroWeb.

Vitamina C

Trupi i njeriut nuk është në gjendje të prodhojë vetë vitaminën C. Për rrjedhojë është shumë e rëndësishme që të siguroheni që po merrni mjaftueshëm vitaminë C. Ajo e mbron organizmin nga viruset dhe bakteret dhe përgatit linjën e parë të mbrojtjes ndaj ftohjes dhe gripit. Ajo i pengon këto probleme por kur njeriu sëmuret, vitaminë C nuk arrin dot të përshpejtojë shërimin. Përveç suplementeve, vitaminën C e gjeni tek majdanozi, specat, kivi dhe brokoli, etj.

Magnezi

Temperatura e jashtme luan një rol të fortë tek humori. Magnezi është i domosdoshëm sepse pengon dëshpërimin e vjeshtës, një çrregullim që prek dikë më shumë e dikë më pak. Ky mineral thelbësor luan një rol të rëndësishëm në 300 reagime metabolike në organizëm. Ai është i nevojshëm për mirëqenien dhe shëndetin në shumë nivele, ndaj sigurohuni që ta merrni si supplement rregullisht.