Vizioni “Zero Waste” i Zonjës së Parë turke formëson përgatitjet për COP31

Zonja e Parë e Turqisë, Emine Erdogan, po e vendos vizionin “Zero Waste” në qendër të përgatitjeve për Konferencën e 31-të të OKB-së për Ndryshimet Klimatike (COP31), që Turqia do ta presë në vitin 2026.
Fondacioni Zero Waste, ku Emine Erdogan mban rolin e presidente nderi, ka prezantuar një kornizë të qëndrueshmërisë për samitin, e cila synon uljen e emetimeve të karbonit, menaxhimin pa mbetje dhe përdorimin efikas të burimeve gjatë gjithë organizimit të konferencës.
COP31 pritet të mbledhë rreth 200 vende dhe do të zhvillohet në nëntor 2026, kryesisht në Antalia, ndërsa Samiti i Liderëve do të mbahet në Stamboll. Korniza përfshin standarde mjedisore për ambientet, transport të qëndrueshëm, logjistikë ekologjike dhe mekanizma transparence.
Emine Erdogan është e njohur për angazhimin e saj afatgjatë në fushën e mbrojtjes së mjedisit. Iniciativa “Zero Waste” është shndërruar nga një politikë kombëtare në një model të njohur ndërkombëtarisht.
Autoritetet turke shprehen se COP31 do të jetë një mundësi historike për ta prezantuar këtë model në nivel global dhe për ta bërë qëndrueshmërinë një parim themelor të samitit klimatik.