Vlera e Bitcoin prek një rekord të ri në përgjigje të një fitore të mundshme të Trump

Kandidati Republikan fitoi 15 shtete ndërsa Demokratja Kamala Harris vetëm 7 shtete dhe Uashington D.C. Pavarësisht se gara ishte herët për tu quajtur e mbyllur, tregjet financiare filluan të lëvizin në Azi në pritje të fitores së Trump.

Bitcoin u ngjit në nivele rekord ndërsa investitorët Aziatikë mësuan se Donald Trump është pranë fitores së zgjedhjeve presidenciale Amerikane.

Kriptomonedha më e madhe në botë u rrit me 7 përqind në 75,060 dollarë duke kapërcyer rekordin e vendosur në muajin Mars. Rikthimi i Trump në Shtëpinë e Bardhë shihet si një hap më pranë rregullimit të kriptoaseteve.

Edhe kriptomonedha e dytë më e madhe në botë Ether u rrit me 7.5 përqind në 2,593 dollarë edhe pse qëndron shumë larg rekord prej 4,867 dollarë vendosur në 2021. Ekspertët thonë se me ardhjen e Trump në pushtet, edhe sjellja e Komisionit të Bursave dhe Letrave me Vlerë do të ndryshojë ndaj kriptomonedhave.