Volkswagen përballet me padi për kontrollet tepër të ndjeshme të timonit

Dy pronarë të Volkswagen ID.4 nga SHBA-ja kanë ngritur një padi të përbashkët kundër prodhuesit gjerman, duke pretenduar se butonat kapacitivë në timon janë tepër të ndjeshëm dhe potencialisht të rrezikshëm.
Sipas padisë, mjafton të “kalosh pak dorën” mbi kontrollet për të riaktivizuar pa dashje kontrollin adaptiv të shpejtësisë, i cili në disa raste çon në përshpejtim të paqëllimshëm, më shpesh gjatë parkimit të automjetit, shkruan Motor1.
Edhe pse vetëm dy persona janë emëruar si paditës, padia përfshin edhe ankesa të shumta nga pronarë të tjerë të paraqitura në Administratën Kombëtare të Sigurisë së Trafikut Autostradal të SHBA-së (NHTSA).
Midis tyre janë:
rastet e përshpejtimit të paqëllimshëm gjatë manovrave të parkimit
problemet me sistemin automatik të frenimit emergjent
aksidentet rrugore dhe lëndimet e shkaktuara nga problemet e lartpërmendura
Një pronare raportoi se ID.4 u përshpejtua papritur kur dora e saj preku aksidentalisht sensorin e prekjes në timon ndërsa po kthehej mbrapsht.
Automjeti pësoi mbi 14,000 dollarë dëme, dhe gruaja lëndoi dorën.
Një pronar tjetër u përplas në garazhin e tij ndërsa parkonte, pasi kontrolli i tij i shpejtësisë u riaktivizua papritur.
Ka disa incidente të ngjashme – një shofer raportoi se ID.4 i tij papritmas “kërceu” përpara tre herë ndërsa po hynte ngadalë në një vend parkimi, pavarësisht se këmba e tij ishte në frenim.
Padia pretendon se Volkswagen shkeli disa ligje për garancinë dhe mbrojtjen e konsumatorit, dhe thekson konkretisht se kompania njoftoi tërheqjen e këtij lloji të kontrollit me prekje nga modelet e ardhshme, por se kjo nuk zgjidhi problemet e mijëra automjeteve që janë tashmë në rrugë.
Shënimi shton se automjetet që i nënshtrohen padisë janë ID.4 nga vitet e modelit 2021-2023.