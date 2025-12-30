Volkswagen po përgatit një valë modelesh të reja për vitin 2026

Ndërsa viti po mbaron, Volkswagen po pret një vit 2026 veçanërisht të ngjeshur, të mbështetur nga një ofensivë e fortë produktesh.
Shefi i shitjeve të kompanisë, Martin Sander, thotë se Wolfsburg po përgatitet për “aktivitete të paprecedentë lansimi” në të gjithë botën.
Këto do të përfshijnë përditësime të modeleve ekzistuese, si dhe shtesa të reja në portofolin tashmë masiv të markës gjermane.
Duke folur për Automotive News, Sander riafirmoi planet e VW për të lansuar ID. Polo me një çmim fillestar relativisht tërheqës prej 25,000 eurosh.
Super mini elektrik do të pasohet së shpejti nga një version prodhimi i konceptit ID. Cross, në thelb i njëjti Polo elektrik i riimagjinuar si një SUV.
Dy makinat elektrike do të pasqyrojnë marrëdhënien midis Polo-s dhe T-Cross të sotëm, të dyja të pajisura me motorë me djegie të brendshme.
VW po përgatitet gjithashtu të lansojë versione të reja të ID.3 dhe ID.4, megjithëse shefi i shitjeve nuk sqaroi nëse këto do të jenë gjenerata krejtësisht të reja apo përmirësime të modeleve aktuale.
Raportet sugjerojnë se dy makinat elektrike do të marrin përditësime në vend që të kalojnë në versione krejtësisht të reja.
Ajo që është konfirmuar është se të dy makinat do të miratojnë një “gjuhë krejtësisht të re dizajni”, sipas shefit të zhvillimit Kai Grünitz.
Përtej stilit të freskët, ID.3 dhe ID.4 janë planifikuar të kenë përmirësime në brendësi me materiale me cilësi më të lartë dhe një kthim në (disa) butona fizikë.
Grünitz më parë i ka përshkruar ndryshimet si më shumë sesa thjesht kozmetike, duke përmendur “shumë përmirësime në aspektin e kostove dhe performancës së baterisë”.
Ai madje shkoi aq larg sa premtoi “një përmirësim të madh” për dyshen elektrike. Çuditërisht, ID.5 nuk u përmend, megjithëse mund të ketë të bëjë me thashethemet rreth SUV-it swoopy që do të ndjekë rrugën e dodos në vitin 2027.
Ka më shumë në horizont. Sander zbuloi se VW do të lansojë një automjet elektrik me një motor benzine që zgjeron gamën në Kinë vitin e ardhshëm.
I paraprirë më parë këtë vit nga koncepti ID. Era, modeli u zhvillua së bashku me SAIC si një SUV me madhësi të plotë, me tre rreshta që ofron një gamë të kombinuar prej më shumë se 621 miljesh (1,000 kilometrash). Në modalitetin tërësisht elektrik, pritet të udhëtojë deri në 186 milje (300 kilometra) me një karikim të vetëm.
Kina do të shohë gjithashtu debutimin e dy makinave elektrike të segmentit A të ndërtuara në një platformë të zhvilluar në vend.
Këto do të ndryshojnë nga ID. Every1, e cila është planifikuar të mbërrijë në Evropë në vitin 2027 si automjeti elektrik i nivelit fillestar të VW me një çmim fillestar prej rreth 20,000 eurosh.
Shtetet e Bashkuara nuk po lihen pas dore as ato, me hibride të reja në proces. Megjithatë, Sander vuri në dukje se blerësit amerikanë ende kanë tendencë të favorizojnë automjetet me motor të pastër me djegie të brendshme.