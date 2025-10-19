Volkswagen rikthen në treg modelin Lupo në versionin elektrik

Volkswagen mund të sjellë një emër që nuk e kemi dëgjuar prej kohësh përsëri në rrugë, me makinën e tij të re të qytetit.
Grupi Volkswagen është i vendosur të ndërtojë një makinë qyteti që do të konkurrojë me modelet kineze.
Kai Grünitz, një zyrtar i Volkswagen, foli së fundmi pikërisht për këtë temë.
“Është e nevojshme të kemi një model të nivelit fillestar. Nëse nuk e bëjmë ne, do ta bëjnë kinezët. Nëse fillestarët që sapo kanë marrë patentën e drejtimit kalojnë në markat kineze, ata mund t’u qëndrojnë besnikë atyre”, tha Grünitz.
“Nuk është e lehtë të prodhosh një makinë të tillë dhe që kushton nën 20,000 euro. Ta ndërtosh në Evropë, ta projektosh në Evropë, ta prodhosh në Evropë, me një zinxhir furnizimi në Evropë, e gjithë kjo është vërtet sfiduese”, shtoi ai.
Në të njëjtën kohë, ai mbrojti vendimin e Volkswagen për të mos përdorur konceptin ID.Every1 për markat Seat, Škoda dhe Cupra.
Ai theksoi se segmenti i makinave të qytetit “thjesht nuk është mjaftueshëm i madh” dhe se “një markë do të jetë e mjaftueshme, dhe ajo do të jetë Volkswagen”.
“Emri ynë fjalë për fjalë do të thotë ‘makinë e popullit’. Kjo është arsyeja pse vendosëm të bëjmë këtë veprim”, shpjegoi Grünitz.
Makina e qytetit në fjalë njihet kryesisht si Volkswagen ID.1. Megjithatë, kohët e fundit ka dalë informacion se Volkswagen do të ringjallë emra të njohur në gjeneratën e saj të ardhshme të automjeteve elektrike – kështu që do të shohim ID.Polo dhe ndoshta VW ID.Tiguan vitin e ardhshëm.
E gjithë kjo mund të nënkuptojë që “VW ID.1” do të hyjë në prodhim si ID.Lupo. Do të ishte një veprim i zgjuar marketingu nga Volkswagen, sepse nuk e kemi dëgjuar këtë emër për 20 vjet, dhe kjo veturë e vogël qyteti dikur ishte jashtëzakonisht popullore.