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Vriten dy ushtarë tjerë izraelitë në jug të Libanit

The soldiers killed in the explosion were identified as Maj. (res.) Harel Birenstock, 34, a company commander from Nokdim, and Sgt. Maj. (res.) Tamir Vaknin, 33, from Eilat. Both served in the 2855th Battalion of the 55th Paratroopers Brigade.

Dy ushtarë izraelitë u vranë dhe katër të tjerë u plagosën nga një mjet shpërthyes në jug të Libanit, njoftuan sot mediat izraelite, transmeton Anadolu.

Incidenti ndodhi në vendbanimin Majdal Zoun, rrethi Tyre, raportoi “Channel 12” i Izraelit.

Në një deklaratë për media, ushtria izraelite konfirmoi gjithashtu se dy ushtarë të saj u vranë të mërkurën.

Bejruti dhe Tel Avivi po mbajnë aktualisht raundin e shtatë të bisedimeve të ndërmjetësuara nga SHBA-ja në Romë. Bisedimet tre-ditore që synojnë të diskutojnë për armëpushimin dhe tërheqjen izraelite nga Libani, mes temave të tjera, pritet të përfundojnë sot.

Sipas Ministrisë së Shëndetësisë të Libanit, sulmet e Izraelit në Liban që nga 2 marsi kanë vrarë të paktën 4.333 njerëz dhe kanë plagosur 12.250 të tjerë.

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