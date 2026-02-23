Vritet “El Mencho”, lideri i kartelit të fuqishëm në Meksikë

Qeveria e Mexico njoftoi të dielën se është vrarë udhëheqësi prej kohësh i Kartelit të Gjeneratës së Re të Jalisco-s, një prej organizatave kriminale më të fuqishme në vend.
Bëhet fjalë për Nemesio Oseguera Cervantes, i njohur me nofkën “El Mencho”, i cili konsiderohej si një nga figurat më të dhunshme të krimit të organizuar në Meksikë. Ai drejtoi për vite me radhë Jalisco New Generation Cartel (CJNG), duke e shndërruar në një nga grupet dominuese të trafikut të drogës në rajon.
Nën komandën e tij, karteli u zgjerua me shpejtësi gjatë dekadës së fundit, duke ndërtuar një reputacion për sulme të hapura ndaj forcave të sigurisë dhe për terrorizimin e komuniteteve në disa shtete meksikane. CJNG u përfshi në trafikun e drogave sintetike, përfshirë kokainën, metamfetaminën dhe, vitet e fundit, fentanilin drejt United States.
Autoritetet paralajmërojnë se eliminimi i “El Mencho” përbën një goditje të rëndësishme për kartelin.