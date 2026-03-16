Vritet një person në Gjakovë, një tjetër plagoset

Një person është vrarë dhe një tjetër është plagosur mëngjesin e sotëm në Gjakovë.
Sipas policisë, rreth orës 05:30 është raportuar se në rrugën “Vëllezërit Frashëri” dy persona janë qëlluar me armë zjarri.
Si pasojë e plagëve të marra, njëri prej tyre ka ndërruar jetë në vendin e ngjarjes, ndërsa ekipi mjekësor ka konstatuar vdekjen.
Personi tjetër ka mbetur i plagosur dhe është dërguar për trajtim mjekësor.
Për teve1.info, zëdhënësi i Policisë së Kosovës për rajonin e Gjakovës, Sheremet Elezaj ka bërë të ditur se njësitë policore kanë dalë menjëherë në vendin e ngjarjes, ndërsa është njoftuar edhe prokurori i shtetit, i cili po ashtu ka dalë në vendngjarje.
Autoritetet kanë nisur hetimet dhe po ndërmerren veprimet e nevojshme për arrestimin e të dyshuarit dhe zbardhjen e plotë të rrethanave të rastit.
“Sot rreth orës 05:30, jemi njoftuar se në rrugën “Vëllezërit Frashëri” në Gjakovë dy persona meshkuj, të moshës madhore, janë qëlluar me armë zjarri.
Si pasojë e plagëve të marra, njëri prej tyre ka ndërruar jetë në vendin e ngjarjes (ekipi mjekësor ka konstatuar vdekjen e tij). Personi tjetër ka mbetur i plagosur dhe është dërguar për trajtim mjekësor. Njësitë përkatëse policore i janë përgjigjur menjëherë rastit dhe është njoftuar prokurori i shtetit i cili po ashtu ka dalë në vendin e ngjarjes. Aktualisht po ndërmerren veprimet e nevojshme hetimore me qëllim të arrestimit të të dyshuarit dhe zbardhjes së plotë të rrethanave të ngjarjes”, tha Elezaj. /