Vuçiq thotë se aleanca ushtarake midis Zagrebit, Tiranës dhe Prishtinës është e drejtuar kundër popullit serb

Presidenti serb Aleksandar Vuçiq deklaroi sot në Trebinje se Serbia do të bëjë gjithçka për të ruajtur paqen dhe stabilitetin në rajon, megjithëse, siç tha ai, një fushatë e fortë dhe e koordinuar po zhvillohet kundër Serbisë në disa qendra rajonale, raporton Anadolu.
Vuçiq e tha këtë gjatë qëndrimit të tij në Trebinje, ku mori pjesë në hapjen ceremoniale të spitalit “Shën Arkixhakoni Stefan – 9 Janari” në Bosnjë e Hercegovinë, në entitetin e Republikës Sërpska.
Me atë rast, ai theksoi se Serbia, në rrethana komplekse globale, nuk zgjodhi rrugën e lehtë, por rrugën e së vërtetës dhe përgjegjësisë, duke theksuar se ruajtja e paqes është përparësi e politikës shtetërore.
“Si Serbi, ne do të bëjmë çmos për të ruajtur paqen. Ne mund ta ruajmë atë paqe vetëm nëse jemi mjaftueshëm të fortë dhe një faktor pengues për të gjithë ata që dëshirojnë të kërcënojnë Serbinë në të ardhmen”, tha Vuçiq.
Ai theksoi se Beogradi e kupton qartë formimin e një aleance të re ushtarake midis Zagrebit, Tiranës dhe Prishtinës, duke shtuar se kjo aleancë, sipas tij, nuk është e drejtuar kundër askujt tjetër, por kundër popullit serb. Ai shtoi se lëvizje të tilla nuk janë afatshkurtra dhe nuk duhen parë si lajme politike kalimtare.
– “Serbia nuk ka sulmuar askënd dhe as nuk planifikon ta bëjë këtë”
Vuçiq tha se përpjekja e Zagrebit për ta vënë Podgoricën nën kontrollin e tij të plotë politik dhe për ta përfshirë atë në, siç deklaroi ai, një politikë më të gjerë antiserbe në rajon është e dukshme.
“Nuk ka gënjeshtër që ata nuk e kanë shpikur kundër meje dhe kundër Serbisë. Ata janë aq brutalë dhe të pakuptimtë saqë dikush pyet veten se cili është qëllimi përfundimtar, por shpesh nuk ka përgjigje”, tha Vuçiq.
Ai theksoi se Serbia është e gatshme për dialog dhe diskutim rreth së kaluarës së dhimbshme, si me boshnjakët dhe kroatët, ashtu edhe me të gjithë popujt e tjerë në rajon, sepse, siç theksoi ai, paqja është interesi më i rëndësishëm për të gjithë.
Vuçiq kujtoi se Serbia është akuzuar se dëshiron konflikte në rajon për katër vjet, që nga fillimi i luftës midis Rusisë dhe Ukrainës, por se Serbia nuk ka sulmuar askënd dhe as nuk planifikon ta bëjë këtë.
Duke folur për kontekstin më të gjerë, Vuçiq paralajmëroi se bota po përballet me kriza të mëdha globale, kërcënime dhe mungesë dialogu midis shteteve, dhe se në rrethana të tilla, presioni mbi vendet më të vogla po rritet më tej.