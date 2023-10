VW Golf elektrik do të prodhohet në Wolfsburg ndërsa Trinity në fabrikën e Zwickau

Volkswagen do t’i prodhojë të gjitha veturat tërësisht elektrike Golf në fabrikën e saj në Wolfsburg të Gjermanisë, në fund të kësaj dekade, së bashku me modele të tjera të bazuara në platformën e sistemeve të shkallëzuara (SSP), ka njoftuar kompania gjatë javës.

Një SUV elektrik i segmentit A – në fjalë të tjera, veturë për rrugë qyteti – gjithashtu do të prodhohet në fabrikën në Wolfsburg duke filluar nga viti 2026, përderisa vetura e ashtuquajtur Project Trinity, e cila fillimisht ishte planifikuar të prodhohet në fabrikën e njëjtë është rialokuar në uzinën e Zwickau, ku prodhohet ID.3 dhe ID.5 dhe Cupra Born për tregun evropian.

Vendimet erdhën pas një takimi midis Bordit të Menaxhimit të Grupit të markës gjermane dhe Bordit Mbikëqyrës të grupit mëmë që rezultoi në planin e shpërndarjes së veturave për markën Volkswagen deri në vitin 2028.

Si pjesë e riorganizimit të prodhimit, modelet VW do të grupohen në bazë të platformës për çdo fabrikë, me shpresat se kjo do të ulë kompleksitetin dhe kostot. Thënë kjo, prodhuesi gjerman i veturave akoma nuk e ka dhënë asnjë detaj rreth SUV-së së segmentit A, i cili ka gjasa të jetë një version i ID.1 të përmendur më herët.

Më parë, VW kishte thënë se versioni i prodhimit të ID.2all concept, i cili pritet të bëhet pasardhësi elektrik i Polo-s së segmentit B, do të kishte një çmim fillestar prej 25,000 eurove, duke çuar në idenë se ID.1 më i vogël (emri i së cilës nuk është konfirmuar akoma) të ketë çmim më të lirë.

Aktualisht, Volkswagen shet e-up-in!, veturën elektrike të qytetit, që u prezantua në vitin 2010 në Gjermani për një çmim fillestar prej 29,995 € duke përfshirë TVSH-në, duke e bërë veturën e ardhshme tërësisht elektrike të qytetit një alternativë shumë më të përballueshme.

Sa i përket Golf-it elektrik, ai pritet të debutojë në vitin 2028 në arkitekturën SSP të grupit gjerman të veturave, e njëjta gjë që mbështet ID-në. 2all concept, sipas shefit të markës VW, Thomas Schafer. Me SSP nën brezin e tij, gjenerata e nëntë Golf duhet të përfitojë nga një arkitekturë 800 volt që do ta lejojë atë të karikojë me shpejtësi mbi 175 kilovat. SSP është projektuar gjithashtu duke pasur parasysh sistemet e avancuara të asistencës së drejtimit të Nivelit 4.

Në lajmet përkatëse, Reuters raportoi në fillim të kësaj jave se VW Group do të pezullojë prodhimin e Volkswagen ID.3 dhe Cupra Born në fabrikat e Zwickau dhe Dresden në Gjermani për dy javët e para të tetorit, sepse kërkesa nuk është e njëjtë me nivelin e furnizimit.