VW hyn në epokën elektrike me modelin e ri Golf – detajet e para

E ardhmja e Volkswagen po fillon të marrë formë në Wolfsburg.

Gjatë një takimi të këshillit të punës më 4 mars 2026, sindikata IG Metall zbuloi pamjen e parë zyrtare të gjeneratës së ardhshme të VW Golf , një model që do ta çojë ikonën në epokën e automjeteve elektrike.

Emri ID. Golf, konfirmon thashethemet e mëparshme se VW planifikon të kombinojë etiketat tradicionale të emrave me prefiksin ID për automjetet elektrike të ardhshme.

Kjo qasje u fillua nga ID. Polo më i vogël dhe pritet të përhapet në një gamë të gjerë modelesh.

Të gjithë e dinë që VW preferon të luajë në mënyrë të sigurt, veçanërisht me një nga modelet e tij më të rëndësishme.

Sipas gazetës së Këshillit të Punës të Volkswagen, modeli plotësisht elektrik ka për qëllim të çojë historinë e gjatë të suksesit të Golfit në dekadën e ardhshme, ndërsa kompania lëviz drejt vitit 2030.

VW nuk ka konfirmuar një datë të saktë lansimi. Raportet e mëparshme tregonin për vonesa të mundshme deri në vitin 2030 , të cilat ia atribuoheshin pengesave në prodhim, kërkesës në ndryshim për automjete elektrike dhe çështjes së vazhdueshme të kostos.

Megjithatë, disa burime pohojnë se Golfi i ri do të mbërrijë më shpejt, me një debutim në vitin 2028, ndërsa raporte të tjera e vendosin atë një vit më vonë, në vitin 2029.

