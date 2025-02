WhatsApp mund të përballet me rregulla më të ashpra në Europë

DSA përdor etiketimet e platformave të mëdha ose motorëve të kërkimit kur një entitet ka mës humë se 45 milionë përdorues mujore në BE.

WhatsApp mund të përballet me rregullime të reja në Bashkimin Europian për shkak të rritjes së përdoruesve në kanalet e hapura.

Platforma tha ditën e Premte se këto kohështrirje për burimet e lajmeve, figurat publike etj kishin 46.8 milionë përdorues në Bashkimin Europian në gjysmën e dytë të 2024.

Kjo rritje do të thotë se kanalet e hapura të WhatsApp, që janë të ngjashme me rrjetet sociale, kualitikohen si Platforma Online shumë të Mëdha (VLOP) nën Aktin Europian të Shërbimeve Dixhitale (DSA).

DSA përdor etiketimet e platformave të mëdha ose motorëve të kërkimit kur një entitet ka mës humë se 45 milionë përdorues mujore në BE.

Këto përcaktimet i japin mundësi Komisionit Europian të kërkojë më shumë transparencë rreth reklamimit, moderimit të përmbajtjeve dhe shpërndarjes së të dhënave në BE.

Platformat në fjalë gjithashtu duhet të adresojnë përhapjen e përmbajtjeve të dëmshme ose të paligjshme.

Kompania mëmë e WhatsApp, Meta, është përcaktuar tashmë si VLOP së bashku me ByteDance, Amazon, Google etj. Komisioni Europian tani do të vendosë nëse WhatsApp do të përcaktohet njëlloj.