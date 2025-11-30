Windstake lanson përmirësimin e minimit në Cloud me inteligjencë artificiale

Një numër në rritje platformash po testojnë mjete të automatizuara për minierat e kriptovalutave, dhe Windstake tani i është bashkuar këtij grupi, raporton KosovaPress.
Windstake ka lansuar një qendër minimi në Cloud të mundësuar nga inteligjenca artificiale që përdor automatizimin në kohë reale për të rregulluar aktivitetin dhe për të përmirësuar prodhimin për përdoruesit.
Qendra e minimit në Cloud me IA mund të zhvendosë fuqinë midis monedhave të ndryshme kur tregjet lëvizin.
Sistemi drejton fuqinë e minimit në opsionin më fitimprurës. Stafi i kompanisë thotë se ky proces u jep përdoruesve një rrjedhë të qëndrueshme të prodhimit të minuar gjatë cikleve të shkurtra të tregut.
Konfigurimi i minierave në Cloud me IA gjithashtu monitoron normat globale të energjisë gjatë ditës. Mjeti zvogëlon përdorimin e energjisë gjatë periudhave me kosto më të lartë dhe mund të kalojë në burime të rinovuar kur ato janë të disponueshme. Kjo strukturë ul kostot operative për kompaninë dhe ndihmon në ruajtjen e performancës së qëndrueshme në të gjitha faqet e saj.
Përdoruesit e rinj mund të bashkohen pa njohuri të thella të pajisjeve të minierave, ndërsa përdoruesit me përvojë mund të shikojnë ndryshimet e tregut në vend të metrikave të pajisjeve. Qendra ofron pagesa ditore dhe shfaq përditësime përmes një paneli të thjeshtë.
Stafi thotë se sistemi i minimit në Cloud me IA është projektuar për të zvogëluar punën e mirëmbajtjes dhe për të përmirësuar çdo hap të ciklit të minierave.
Windstake ka zgjeruar platformën e saj më të gjerë me një gamë mjetesh të lidhura me kriptovalutat. Këto përfshijnë opsione të sigurta ruajtjeje, minierë në re, shërbime staking dhe portofole të menaxhuara. Qendra e Minimit në Cloud me IA shton një shtresë tjetër në këtë grup.
Kompania operon në Mbretërinë e Bashkuar dhe drejton qendrën e saj kryesore të të dhënave në Kazakistan. Rrjeti mbështet qendrën e re dhe ndihmon në ruajtjen e prodhimit të qëndrueshëm të minierave në rajone të ndryshme.
Windstake është platformë kriptovalutash e ndërtuar për menaxhimin e aseteve digjitale përmes një aplikacioni të vetëm dhe pajisjet e minierave operojnë nga qendra e dhënave në Kazakistan.