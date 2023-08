Yndyra nuk është fajtore për kolesterolin e lartë, ky është armiku i vërtetë

Deri më tani, udhëzimi kryesor për pacientët me hiperkolesterolemi familjare ishte shmangia e ngrënies së yndyrave të ngopura në mënyrë që të mbanin kolesterolin në nivele më të ulëta, duke ulur kështu rrezikun e sëmundjeve të zemrës. Megjithatë, gjetjet e një studimi të ri të publikuar në BMJ Evidence-Based Medicine mund të sjellin një kthesë të fakteve.

Hiperkolesterolemia familjare është një çrregullim gjenetik që rrit nivelin e kolesterolit 2 deri në 4 herë mbi mesataren. Në rekomandimet e agjencive shëndetësore si Shoqata Amerikane e Zemrës në lidhje me të ushqyerit, ushqimet me origjinë shtazore si mishi, vezët dhe djathi, si dhe vaji i kokosit, duhet të shmangen nga pacientët si përgjegjës për rritjen e kolesterolit.

Megjithatë, një ekip ndërkombëtar ekspertësh të ushqyerjes dhe shëndetit të zemrës, duke përfshirë pesë kardiologë, që studiuan modelin dietik të pacientëve me këtë sëmundje, gjetën një lidhje interesante që nuk përfshin yndyrën. Sipas udhëheqësit të studimit David Diamond, profesor dhe studiues i sëmundjeve të zemrës në Universitetin e Floridës Jugore, studimi tregoi se sheqernat, jo yndyrat e ngopura, janë rreziku real për shëndetin e zemrës.

Sipas studiuesve, një dietë me pak karbohidrate është më efektive për njerëzit me rrezik të lartë të sëmundjeve të zemrës, si pacientët mbipeshë, me hipertension dhe diabetikë. Gjetjet e reja janë në përputhje me një publikim të fundit nga Kolegji Amerikan i Kardiologjisë, i cili dha prova të forta se ushqimet që rrisin sheqerin në gjak, si buka, patatet dhe ëmbëlsirat, janë ato që duhen shmangur.