YouTube e pranon: Përdorëm Inteligjencën Artificiale për të zbukuruar videot e shorts

Platforma popullore ka zbuluar se ka eksperimentuar me aplikimin e teknologjisë së të mësuarit automatik në video të caktuara të Shorts.
YouTube ka pranuar se ka përdorur teknologjinë e të mësuarit automatik për të përmirësuar pa probleme videot e Shorts, pa dijeninë ose pëlqimin e krijuesve.
Siç u zbulua, platforma eksperimentoi me teknikat e turbullimit dhe heqjes së zhurmës, të ngjashme me ato të përdorura nga telefonat inteligjentë modernë gjatë përpunimit të fotove.
Qëllimi, sipas kompanisë, ishte të ofronte një përvojë më të mirë shikimi në pajisjet mobile, transmeton Telegrafi.
Megjithatë, problemi është se krijuesit nuk ishin të informuar për ndryshimet. YouTuberët e njohur, përfshirë Rick Beato dhe Rhett Shull, vunë re se videot e tyre dukeshin ndryshe – me skaje më të mprehta, por edhe një efekt artificial që zvogëlonte vërtetësinë e përmbajtjes.
YouTube hedh poshtë pretendimet se ky është “përmirësim i inteligjencës artificiale” ose inteligjencë artificiale gjeneruese, duke theksuar se ky është thjesht një eksperiment algoritmik.
Megjithatë, shumë krijues besojnë se ky veprim minon besimin në platformë dhe cenon kontrollin e tyre krijues.
Pas një sërë kritikash, kompania njoftoi se po punon për një opsion që do t’u lejojë krijuesve të mos marrin pjesë në këtë proces.
Megjithatë, shumë besojnë se dëmi është bërë tashmë sepse ndryshimi i përmbajtjes u bë pa asnjë pyetje.