YouTube Premium Lite bëhet një ofertë shumë më e mirë me dy veçori të reja

YouTube rilansoi abonimin Premium Lite pothuajse një vit më parë, në mars të vitit 2025, dhe tani ka njoftuar disa veçori të reja emocionuese për këtë plan.
Ndërsa deri më tani YouTube Premium Lite ju ofronte “shumicën e videove” pa reklama dhe asgjë më shumë, duke filluar që tani ka edhe mbështetje për luajtje në sfond dhe shkarkime për “shumicën e videove”.
Kjo do të lansohet “në javët e ardhshme” kudo që YouTube Premium Lite është i disponueshëm.
Lidhur me reklamat, kompania ende premton vetëm se do të shihni “shumicën e videove” pa reklama, jo të gjitha si me abonimin e plotë.
Megjithatë, Premium Lite është më i lirë se Premium, dhe tani fiton dy veçori që e bëjnë atë një ofertë shumë më tërheqëse.
Megjithatë, mbani mend shkrimin e vogël, i cili thotë se përfitimet e Premium Lite janë të disponueshme “në shumicën e përmbajtjes jo-muzikore, duke përjashtuar Shorts” dhe se “reklamat mund të shfaqen kur kërkoni ose shfletoni”.