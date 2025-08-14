YouTube prezanton rregulla të reja: inteligjenca artificiale do të gjejë moshën tuaj

YouTube, një nga platformat më të njohura online, po prezanton një ndryshim të rëndësishëm në mënyrën se si mbron përdoruesit e rinj.
Kompania do të fillojë të përdorë një mjet të bazuar në inteligjencën artificiale në Shtetet e Bashkuara për të vlerësuar moshën e përdoruesve, pavarësisht nga data e lindjes që ata kanë futur gjatë regjistrimit.
Ndërsa qëllimi është të parandalohen të miturit nga anashkalimi i kufizimeve të moshës për përmbajtje të tilla si dhuna ose lakuriqësia, ky veprim ka ngritur gjithashtu shqetësime për privatësinë, shkruan Time.
Si funksionon mjeti i AI-së?
Sistemi i ri, i cili ka qenë në përdorim në tregje të tjera për njëfarë kohe, do të analizojë sjelljen e përdoruesve për të vlerësuar moshën e tyre.
James Beser, drejtor i menaxhimit të produkteve për YouTube Youth, shpjegoi se modeli do të “interpretojë një sërë sinjalesh”, duke përfshirë “llojet e videove që një përdorues kërkon, kategoritë e videove që ka parë ose jetëgjatësinë e llogarisë së tij”.
Nëse AI përcakton se një përdorues është nën 18 vjeç, YouTube do të aktivizojë automatikisht masa mbrojtëse.
Kjo përfshin çaktivizimin e reklamave të personalizuara, aktivizimin e njoftimeve për të bërë pushime dhe për të fjetur, dhe kufizimin e rekomandimeve për të zvogëluar ri-ekspozimin ndaj llojeve të caktuara të përmbajtjes.
“Ne do t’u lejojmë vetëm përdoruesve që vlerësohen ose konfirmohen të jenë 18 vjeç ose më të vjetër, të shikojnë përmbajtje të kufizuar sipas moshës”, tha Beser.
Përdoruesit që vlerësohen gabimisht si të mitur nga sistemi do të kenë mundësinë të apelojnë. Ata do të jenë në gjendje të verifikojnë moshën e tyre me një kartë krediti, selfie ose një dokument identifikimi të lëshuar nga qeveria.
Ata që nuk duan ta bëjnë këtë do të ruajnë cilësimet e mbrojtjes për adoleshentët. Ndryshimi do të ndikojë gjithashtu te krijuesit e përmbajtjes, të cilët mund të përballen me një ulje të të ardhurave nga reklamat nëse audienca e tyre përcaktohet të jetë kryesisht e mitur.
Pse po e bën YouTube këtë ndryshim?
Vendimi i YouTube vjen në përgjigje të presionit politik në rritje në SHBA dhe në të gjithë botën, për të bërë më shumë për të mbrojtur fëmijët dhe adoleshentët në internet. Platformat po përballen me një problem sepse përdoruesit e rinj mund të anashkalojnë lehtësisht kufizimet ekzistuese duke falsifikuar datat e tyre të lindjes.
Në SHBA, një ligj i Teksasit që kërkon verifikimin e moshës në faqet me përmbajtje seksuale eksplicite u konfirmua së fundmi, dhe Kongresi po rishqyrton Aktin e Sigurisë Online të Fëmijëve (KOSA). Trende të ngjashme janë të dukshme globalisht – Australia po shqyrton ndalimin e mediave sociale për personat nën 16 vjeç, ndërsa Mbretëria e Bashkuar ka prezantuar tashmë një Akt më të rreptë të Sigurisë Online.
Shqetësime për mbikëqyrjen dhe privatësinë
Pavarësisht qëllimit të saj etik, teknologjia e verifikimit të moshës ngre shqetësime serioze. Grupi i të drejtave digjitale Qendra për Demokraci dhe Teknologji paralajmëron se sistemi mund t’i klasifikojë gabim përdoruesit e rritur dhe t’u mohojë atyre qasjen në përmbajtje.
“Nëse një i rritur klasifikohet gabimisht si fëmijë, ai do të duhet të zgjedhë midis apelimit dhe dorëzimit të dokumentit të tij të identifikimit ose heqjes dorë tërësisht nga qasja në shërbim”, tha ai.
Plani i YouTube është kritikuar gjithashtu për shkelje të mundshme të privatësisë. Një peticion në Change.org, i cili ka mbledhur më shumë se 68,000 nënshkrime, paralajmëron për “mbikëqyrje masive dhe kontroll të të dhënave” pasi mosha vlerësohet duke analizuar të gjithë historikun e shikimit të një individi.
“Pasi këto sisteme normalizohen, ato rrallë zhduken – ato përhapen. Nëse nuk flasim tani, rrezikojmë të humbasim aftësinë tonë për të shfletuar, krijuar dhe shijuar lirisht përmbajtje. Kjo nuk ka të bëjë vetëm me YouTube, ka të bëjë me lirinë digjitale”, thuhet në peticion.