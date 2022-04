Zakone të thjeshta ditore për të mbajtur nën kontroll kolesterolin

Kolesteroli është bërë një fjalë shumë e frikshme duke pasur parasysh se nivelet e larta të tij mund të dëmtojnë shëndetin e zemrës, presionin e gjakut dhe mund të shkaktojnë shumë sëmundje të tjera. Megjithatë, trupi ka nevojë për kolesterolin, një substancë dylli që gjendet në gjak, për të ndërtuar qeliza të shëndetshme. Por kur nivelet e kolesterolit të keq rriten në mënyrë drastike në trup, njeriu është në rrezik të zhvillimit të depozitave yndyrore në enët e gjakut, të cilat prishin rrjedhën e gjakut në arterie dhe madje mund të çojnë në formimin e mpiksjes që mund të shkaktojë sulm në zemër ose goditje në tru.

Kolesteroli i lartë shpesh kalon i pazbuluar pasi nuk ka asnjë shenjë paralajmëruese që trupi juaj shfaq. Por nëse jeni duke konsumuar ushqime të pasura me yndyra të ngopura dhe jeni duke udhëhequr një mënyrë jetese joaktive, keni një shans të rritur për të zhvilluar kolesterol të lartë. Megjithatë, menaxhimi i kolesterolit nuk është aspak një detyrë e vështirë dhe duhet të heqësh dorë nga disa zakone të dëmshme.

Konsumoni ushqime të pasura me fibra dhe vitamina

Ngrënia e ushqimeve me yndyrë të tepërt si mishi, bulmeti dhe sheqeri mund të përshkallëzojë nivelet e përgjithshme të kolesterolit pasi kontribuon në depozitimin e yndyrës në mëlçi. Ju duhet të përfshini ushqime të pasura me vitamina dhe fibra si fara, arra, perime me gjethe dhe drithëra në dietën tuaj për të rregulluar nivelet e kolesterolit, përcjell Klankosova.tv

Shmangni ushqimet e paketuara

Qofshin ushqime të konservuara apo të ngrira të gatshme për t’u gatuar, ushqimit i shtohet një sasi e madhe konservues për të rritur jetëgjatësinë e tij, gjë që mund të rrisë nivelin e kolesterolit kur konsumohet. Gjithmonë blini ushqime të freskëta në vend të artikujve ushqimorë të paketuar.

Ushtrohu rregullisht

Mungesa e ushtrimeve mund të çojë në yndyrë të tepërt, e cila shton depozitat e yndyrës në mëlçi dhe rrit kolesterolin tuaj. Ushtrimet e rregullta mund të mbajnë nën kontroll peshën dhe kolesterolin