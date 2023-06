Zakonet që shkatërrojnë shanset tuaja për të humbur peshë

Kur doni të humbni peshë, është e rëndësishme të jeni në dijeni për hapat e duhur që duhet të ndërmerrni për të lëvizur peshoren në një drejtim të favorshëm. Ndonjëherë, mund të mos e dini se zakonet që po ndiqni po ju largojnë nga rruga, sepse nuk duket domosdoshmërisht se ka ndonjë gjë “të gabuar” me to.

Natyrisht, trupi i të gjithëve është i ndryshëm dhe unik. Ajo që funksionon për një person mund të mos jetë mënyra më e mirë e sulmit për dikë tjetër. Por ka disa zakone që të gjithë duhet t’i shmangin me çdo kusht, nëse qëllimi është të hiqni yndyrën e padëshiruar të trupit dhe të bëni që numri në peshore të zvogëlohet.

Ngrënia e shumë ushqimeve të shëndetshme

Shumë nga çdo gjë nuk është kurrë një gjë e mirë – dhe ushqimet e shëndetshme nuk janë përjashtime nga rregulli! Disa ushqime të shëndetshme madje vijnë me një numër të lartë kalorish, kështu që praktikimi i kontrollit të porcioneve është thelbësor. Edhe pse bajamet dhe avokadot janë superushqime të shëndetshme, ato janë ende të dendura në kalori, kështu që është e mundur të tejkaloni kaloritë tuaja ditore nëse nuk i përmbaheni sasisë së duhur së komsumimit të ushqimeve të shëndetshme.

Gjumi i pamjaftueshëm

Më pas në këtë listë me zakone që shkatërrojnë përpjekjet tuaja për të humbur peshë është të mos pushoni mjaftueshëm. Gjumi me cilësi të mirë nuk është diçka për të cilën duhet të kurseni, sepse ndjenja e lodhjes rregullisht lidhet drejtpërdrejt me shtimin në peshë. Studimet kanë treguar se gjumi shumë pak rrit dëshirat për ushqime të pasura me energji dhe të pasura me karbohidrate. Gjumi i jep trupit tuaj kohën e duhur për t’u rikuperuar, për të ruajtur energjinë dhe për të riparuar muskujt gjatë stërvitjeve tuaja.

Kufizimi i kalorive

Për ta bërë realitet humbjen e peshës, rekomandohet krijimi i një deficiti prej 500 kalorish në ditë. Megjithatë, kur shihni se po bëni përparim, ky numër i deficitit kalorik “mund të bëhet obsesiv”. Mos u bëni shumë të rreptë me numërimin e kalorive. Nëse e bëni këtë, nuk do t’i jepni trupit tuaj energjinë që i nevojitet për të funksionuar siç duhet. Kjo madje mund të aktivizojë “modalitetin e urisë”, ku yndyra ruhet në vend që të digjet.

Nuk pini mjaftueshëm ujë

Uji është i nevojshme për t’u përfshirë në udhëtimin tuaj për humbje peshe. Uji mund t’ju ndihmojë të ndiheni të ngopur, duke reduktuar ndjenjat e urisë. Kërkimet kanë treguar se marrja e konsiderueshme e ujit ka nxitur një rënie të peshës trupore, yndyrës trupore dhe indeksit të masës trupore. Pirja e mjaftueshme e ujit është treguar gjithashtu se ndihmon trupin në largimin e mbeturinave.

Të ngrënit jashtë

E fundit por jo më pak e rëndësishme në këtë listë të zakoneve më të këqija që shkatërrojnë përpjekjet tuaja për të humbur peshë është ngrënia jashtë ose porositja e tepërt për ushqim me vete. Kur darkoni shpesh jashtë, nuk jeni në kontroll të asaj që po hyn në ushqimin tuaj. Ju nuk e dini çdo përbërës që përdoret për recetë dhe definitivisht nuk e dini se sa nga secili përbërës përdoret. Për shembull, një pjatë sallatë mund të shërbehet me pulë të pjekur në skarë që është gatuar në vaj të tepërt.