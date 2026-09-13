Zbulohen data e lansimit dhe dizajni i Honor Watch 6 Pro

Seria Watch 6 e Honor përfshin modelet Watch 6, Watch 6 Plus dhe Watch 6 Plus Motorcycle Edition.
Dhe Honor ka njoftuar se Watch 6 Pro do t’u bashkohet këtyre modeleve më 28 shtator.
Honor publikoi një paralajmërim (teaser) në Weibo, i cili zbuloi gjithashtu dizajnin e Watch 6 Pro.
Aty shfaqen dy versione: njëri me pamje sportive dhe tjetri me dizajn formal.
Ora inteligjente ka gjithashtu dy butona fizikë në anën e djathtë për veprime të ndryshme.
Përveç zbulimit të dizajnit, paralajmërimi konfirmoi se Watch 6 Pro do të vijë me funksione për “monitorimin e arrestit kardiak dhe të presionit të gjakut”.