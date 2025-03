Zbulohet numri i makinave elektrike të shitura në mbarë botën në janar

Në janar, 1.3 milion automjete elektrike u shitën në mbarë botën.

Kjo është sipas Rho Motion me bazë në Londër, të cilët kanë renditur regjistrimet sipas zonës gjeografike.

Krahasuar me dhjetorin 2024, ka pasur një rënie të ndjeshme (-35%), por muaji i fundit i vitit të kaluar ka shënuar shifra rekord.

Krahasuar me janarin e 2024, megjithatë, “kërcimi” ishte i konsiderueshëm: +18%.

Duke parë situatën në “makro tregjet” individuale, më shumë se gjysma e vëllimit ishte domeni i Kinës, i cili vetëm arriti në 0.7 milionë.

Evropa, duke përfshirë vendet e EFTA dhe Mbretërinë e Bashkuar, ishte tregu i dytë më i madh për automjetet me emetim zero, me 0.25 milionë regjistrime.

Edhe këtu, rritja nga viti në vit ishte e mirë, por shifrat e dhjetorit 2024 ishin negative: +21% dhe -19% respektivisht.

Amerika e Veriut (SHBA dhe Kanada) dhe pjesa tjetër e botës shënuan shitje prej 0.13 milionë makina elektrike.