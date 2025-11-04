Zbuloni disa arsye pse duhet t’i përfshini fiqtë në dietën tuaj

Fiqtë nuk janë vetëm një frut i shijshëm me të cilin na pëlqen të ëmbëlsojmë ditët e verës, ato janë një burim natyror i lëndëve ushqyese të vlefshme që bëjnë mrekulli për trupin tonë.
Qoftë të konsumuara të freskëta apo të thata, fiqtë përmbajnë lëndë ushqyese të shumta që kanë një efekt pozitiv në trup dhe mendje.
Më poshtë janë shtatë arsye pse duhet t’i përfshini ato në dietën tuaj sa më shpesh të jetë e mundur.
Fiqtë janë të pasur me magnez, një mineral që ndihmon në luftimin e stresit dhe lodhjes, mbron sistemin nervor dhe kontribuon në shëndetin e kockave dhe trurit. Fiqtë e thatë dallohen sepse përmbajnë dukshëm më shumë magnez sesa ata të freskët, kështu që janë një zgjedhje e shkëlqyer kur keni nevojë për një dozë shtesë të këtij minerali të rëndësishëm.
Fiqtë përmbajnë një gamë mineralesh të dobishme si kalcium, hekur, kalium, fosfor dhe bakër, si dhe vitamina B6, C dhe beta-karoten. Për shkak të këtij diversiteti, fiqtë mund të ndihmojnë në forcimin e imunitetit, mbështetjen e shëndetit të zemrës, ruajtjen e energjisë dhe ekuilibrit në trup.
Fiqtë janë veçanërisht të pasur me fibra dietike, të cilat ndihmojnë në tretjen e duhur dhe ulin nivelet e kolesterolit në gjak. Fibrat e tretshme, të tilla si pektina, stimulojnë tretjen, dhe prania e triptofanit ndihmon me pagjumësinë dhe përmirëson qarkullimin e gjakut.
Falë përmbajtjes së lartë të sheqernave natyralë, fiqtë mund të shërbejnë si një burim natyror energjie që nxit përqendrim dhe qartësi mendore më të mirë. Megjithatë, fiqtë e thatë përmbajnë më shumë sheqer sesa ata të freskët, kështu që rekomandohet moderim, veçanërisht për njerëzit me nivele të larta të sheqerit në gjak.
Fiqtë e thatë janë një meze e lehtë dhe ushqyese, veçanërisht kur kombinohen me arra. Ky kombinim ofron një ndjesi ngopjeje afatgjatë dhe energjinë e nevojshme për aktivitet fizik, duke i bërë ato një zgjedhje të shkëlqyer për atletët rekreativë dhe atletët.
Fiqtë përmbajnë sterole bimore që lidhen me molekulat e kolesterolit në zorrë dhe kështu zvogëlojnë përthithjen e tij. Konsumi i rregullt i fiqve mund të ndihmojë në ruajtjen e niveleve të shëndetshme të kolesterolit në gjak dhe të kontribuojë në shëndetin e zemrës.
Fiqtë janë jashtëzakonisht të gjithanshëm, ato mund të hahen të freskëta veçmas, të shtohen në sallata, të përdoren me djathëra ose të përdoren për të bërë komposto, reçelra dhe ëmbëlsira të shëndetshme. Shija e tyre e ëmbël shkon mirë edhe me gatime të kripura, dhe fiqtë e thatë mund të përdoren gjithashtu për të bërë çajra freskues dhe qetësues.