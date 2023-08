Zelensky: Do të godasim korrupsionin në shërbimin ushtarak

Autoritetet ukrainase do të godasin korrupsionin në shërbimin ushtarak, sipas presidentit Volodymyr Zelensky.

“Të gjitha rastet me pretendimin e papërshtatshmërisë për shërbim, që nga fillimi i luftës ku ka dyshime për ryshfet, do të hetohen”, tha Zelensky dje në mbrëmje, pas diskutimeve me Këshillin Kombëtar të Sigurimit.

Zelensky raportoi se 3 000 deri në 15 000 dollarë ishin paguar ryshfet për përjashtimin nga shërbimi ushtarak.

Kontrolle të veçanta kryhen nëse dikush është larguar nga vendi pas një vendimi të dyshimtë të bordit.

Në funksion të luftës ruse, të gjithë burrat në Ukrainë janë të detyruar të kryejnë shërbimin ushtarak.

Shumë prej tyre dalin vullnetarë për t’u bashkuar me ushtrinë për të luftuar kundër pushtuesve.

Të tjerë, megjithatë, blejnë rrugën e tyre për të dalë nga shërbimi ushtarak ose u paguajnë ryshfet zyrtarëve të kufirit në mënyrë që të largohen nga vendi.

Zelensky tashmë ka zëvendësuar të gjithë krerët e bordeve për shkak të korrupsionit.