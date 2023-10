Zelensky shpreh mbështetje për Izraelin pas luftimeve të sotme – VIDEO

Aty ai shpreh solidaritetin me Izraelin përballë sulmit të fundit nga Hamasi.

Ai thekson nevojën për përgjegjësi për ata që ‘shkaktojnë terror dhe vdekje globalisht’.

Deklarata pranon gjithashtu ndjeshmërinë e veçantë të Ukrainës për shkak të përvojave të saj dhe ‘dënon sponsorët e terrorizmit pas sulmit të fundit ndaj Izraelit’.

Ai pohon të drejtën e Izraelit për vetëmbrojtje dhe bën thirrje për një përgjigje të unifikuar dhe parimore ndaj terrorizmit në mbarë botën.

Today, the entire world saw horrifying videos from Israel. Terrorists humiliate women and men, detain even the elderly, and show no mercy.

In the face of such a terrorist strike, everyone who values life must stand in solidarity.

We in Ukraine have a special feeling about… pic.twitter.com/AnBgVO2X0J

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 7, 2023