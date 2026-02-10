Zelensky: Ukraina do të hapë qendra eksporti armësh në Evropë

Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky, ka thënë se Ukraina do të hapë qendra eksporti armësh në Evropë duke filluar nga mesi i shkurtit.
“Në vitin 2026, do të ketë tashmë dhjetë qendra eksporti në Evropë. Kjo përfshin shtetet baltike dhe vendet e Evropës Veriore”, ka thënë Zelensky gjatë një takimi me studentët e Institutit të Aviacionit të Kievit të dielën.
Sipas tij, prodhimi i dronëve me përdorimin e teknologjisë ukrainase do të fillojë në Gjermani në mesin e shkurtit dhe shtoi se linjat e prodhimit tashmë janë në funksion në Mbretërinë e Bashkuar.
Sipas presidentit, 450 kompani brenda Ukrainës janë të përfshira në prodhimin e llojeve të ndryshme të dronëve.