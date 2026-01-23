Ballina Lajmet Rajon dhe Botë Zelenskyy: Dokumenti mbi garancitë e sigurisë me SHBA-në është gati

Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelenskyy, tha se Kievi dhe Washingtoni kanë arritur një marrëveshje për garancitë e sigurisë për Ukrainën në rast të një armëpushimi me Rusinë, por ajo ende nuk është nënshkruar, raporton Anadolu.

Zelenskyy i bëri këto deklarata në një konferencë për shtyp pas një takimi njëorësh me presidentin e SHBA-së, Donald Trump, në kuadër të Forumit Ekonomik Botëror në Davos.

“Kur sot zhvilluam një bisedë me ekipin amerikan… dhe me presidentin amerikan, të gjithë thamë se garancitë e sigurisë janë gati, pra dokumenti është gati dhe duhet ta nënshkruajmë”, tha ai.

“Por kjo do të ndodhë vetëm pasi lufta të ndalet”, shtoi Zelenskyy.

Ndërsa marrëveshja për garancitë e sigurisë është përfunduar, çështjet territoriale ende nuk janë zgjidhur, tha Zelenskyy, duke i bërë thirrje Rusisë të tregojë gatishmëri për kompromis.

“Po flasim për një çështje, e cila është më e vështira dhe ende nuk është zgjidhur, dhe mendoj se takimet trepalëshe do të tregojnë çdo variant”, tha Zelenskyy.

Më herët, presidenti Trump u tha pjesëmarrësve se një zgjidhje për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë “po vjen shumë shpejt”, ndërsa zyrtarisht prezantoi propozimin e tij për “Bordin e Paqes” së bashku me liderë të tjerë botërorë.

