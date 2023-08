Zelenskyy: Forcat ruse sulmuan “brutalisht” Khersonin

Pushtuesit rusë sulmuan “brutalisht” rajonin Kherson të Ukrainës, me bombardime duke lënë shumë të vdekur dhe të plagosur, tha presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy të dielën mbrëma.

Duke përmendur detajet e disa viktimave, Zelenskyy tha në faqen e tij të internetit se një burrë pësoi djegie të rënda kur fshati Veletenske u godit nga predhat dhe shtëpia e tij u dogj.

Në fshatin Shyroka Balka, pesë persona u vranë nga artileria ruse, duke përfshirë një vajzë 22-ditore, vëllai i saj 12-vjeçar dhe nëna 39-vjeçare, tha ai duke shprehur ngushëllimet e tij.

Fshati Stanisllav siç tha ai gjithashtu ra nën granatimet ruse, me dy të vrarë dhe dy të plagosur.

“Në total, nga fillimi i kësaj dite deri në orën 18:00, ka pasur tashmë 17 raportime për bombardime vetëm nga rajoni Kherson”, theksoi ai.

Ai tha se sulme të tjera ndodhën në Mykolaiv, Zaporizhzhia, Donbas, Kharkiv dhe zonat kufitare me Rusinë në verilindje.

Ndërkohë, Zelensky lavdëroi ushtarët ukrainas.

“Kudo luftëtarët tanë hakmerren kundër terrorit të pushtuesit. Nuk ka asnjë ditë që e keqja ruse të mos marrë hakmarrjen tonë plotësisht të drejtë”, tha ai.

“Çdo pushtues i shkatërruar, çdo pajisje ruse e djegur, zjarr në vend të selisë dhe depove të tyre, tymi shumë elokuent në urën e Kerçit dhe më shumë – e gjithë kjo dëshmon se ne nuk do të lëmë asnjë nga krimet e Rusisë pa përgjigje”, tha presidenti ukrainas.

Ai tha se çdo ushtar ukrainas ka “mundësinë për të sjellë drejtësi në Ukrainë”.

“Ose luftoni për Ukrainën, ose ndihmoni në luftimin dhe shpëtimin e jetëve”, tha ai, duke u bërë thirrje të gjithë njerëzve që të ndihmojnë vendin.

Duke vlerësuar suksesin e forcave ukrainase kundër rusëve, Zelenskyy tha: “Sa herë që kemi diçka për të falënderuar luftëtarët tanë, Ukraina bëhet më afër drejtësisë, më afër fitores”.

“Dhe vrasësit rusë në tokën tonë bëhen më afër shkatërrimit.”

“Kjo është mënyra e vetme që ne mund të krijojmë kushtet që e gjithë Ukraina të bëhet sërish e lirë dhe e sigurt”, tha ai.

Duke i quajtur ushtarët rusë “terroristë”, Zelenskyy theksoi se ata “duhet të ndiejnë vetëm një gjë: ata do të shkatërrohen”.

Ai falënderoi të gjithë mjekët dhe infermierët ukrainas që punojnë në zonat e vijës së parë për të shpëtuar civilët dhe ushtarët ukrainas.

“Ne e dimë se liria është e çmuar dhe ne dimë si ta mbrojmë atë. Ne dimë si ta mbrojmë jetën”, tha ai. /trt

Only in the Kherson region had there been 17 reports of Russian shelling since the day began until 6 pm. Others came from Mykolayiv, Zaporizhzhia, Donbas, Kharkiv, North-Eastern border regions. Our fighters are responding to Russian terror in all directions. Ukraine will prevail. pic.twitter.com/UujoGAhLHv

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 13, 2023