Zgjedhjet dhe stuhitë e shkretëtirës

Në shkretëtirë kur ka erëra të fuqishme, ngritet rëra në ajër dhe formon një mjegull që mbulon çdo gjë!

Nëse mbetesh në vend do mbulohesh nga rëra, nëse i hap syt do verbohesh nga rëra, nëse i mbyll sytë do ta humbësh orientimin, nëse bërtet do teret gormazi, nëse nuk bën zë do t’i humb bashkshoqëruesit, e nëse kthehesh mbrapa, nuk je i sigurt a je në po të njëjtin drejtim që ke qenë!

Por, pasi të ketë kaluar stuhia, fillon të të përcëlloj dielli, trupi fillon të kërkoj ujë, truri fillon të fantazoj ujë dhe tundimi bëhet aq i fuqishëm, nevoja për ujë bëhet aq ekstreme, sa që njeriu vrapon pas iluzioneve ta shuaj etjen e tij!

Dhe nuk është në gjendje ta kuptoj që në vend të ujit ai po e mbush me rërë gojën e tij!

Ta lësh në këtë gjendje, do ta mbys veten në iluzion, e të mundohesh me e bind ndryshe është humbje kohe, ngase iluzioni është bër më i fuqishëm se vet realiteti!

Andaj kujdes cilin iluzion po e përjetoni përgjat stuhisë parazgjedhore, kujdes me çka po freskoheni përgjat kësaj sprove dhe mos lejoheni të tundoheni e të bëheni skllav të iluzioneve tuaja!

Dhe mos harroni se në mes iluzionit dhe realitetit qëndron një urë të cilën jo çdo kush mund ta tejkaloj atë, siç nuk është armik i yti çdo njeri i cili nuk e pason iluzionin tënd!





Dr. Rijad Imeri