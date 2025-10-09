​Zgjedhjet e 12 tetorit do të përcillen nga 29 media vendore e 13 ndërkombëtare

29 media vendore dhe 13 të tjera ndërkombëtare me numër të përgjithshëm të përfaqësuesve 573 janë akredituar sot në mbledhjen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, prej 71 mediave që kishin aplikuar për akreditim.
Në këtë mbledhje, anëtari i KQZ-së nga radhët e LVV-së, Alban Krasniqi kërkoi që të mos akreditohen mediat serbe, duke thënë se janë të njohura për propagandë e shpifje.
“Te mediat ndërkombëtare kisha ndarë mediat që vijnë prej arenës ndërkombëtare, shteteve fqinje e në këtë rast edhe mediave nga Serbia, të cilat janë të njohura edhe për propagandën, shpifjen që e bëjnë dhe luftën speciale ndaj Kosovës. Mediat që ngjallin dyshim, si ato brenda vendit dhe sidomos ato që vijnë nga Serbia, duhet ardhur në baza ligjore, në bazë të cilave ne kemi të drejtë për t’i dhënë autorizim”, tha Krasniqi.
Ndërsa, anëtari tjetër nga PDK-ja, Arianit Elshani, tha se mediat nga Serbia duhet të verifikohen.
“Kemi media që mund të jenë të instrumentalizuar prej një shteti tjetër dhe të veprojnë në Kosovë. Në anën tjetër edhe të vëzhguesve ndërkombëtarë që janë me seli dhe bazë në Beograd, prandaj këto duhet të tërhiqen të verifikohen në tërësi nga zyra”, tha Elshani.
Edhe anëtari tjetër, Ilir Gashi kërkoi që lista e të gjitha mediumeve ndërkombëtare duhet t’i kthehen KPM-së dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme, në mënyrë që ato të japin një përgjigje nëse se ka ndonjë media apo individ brenda tyre që mund të cenojë rendin publik, raporton KosovaPress.
“Jam dakord sa i përket mediave vendore për faktin se janë të regjistruara, është KPM, ajo që i monitoron. Lista e të gjitha mediumeve ndërkombëtare duhet t’i kthehet KPM-së dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme, në mënyrë që ata të japin një përgjigje nëse ka ndonjë media apo individ brenda tyre që mund të cenojë rendin publik apo edhe interesin e përgjithshëm”, tha Gashi.
Kujtojmë, të dielën në Kosovë do të mbahen zgjedhjet e rregullta për kryetar të komunave dhe asamblistë në kuvendet komunale.