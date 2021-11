Zhurmat e stomakut: 12 masa që mund të merrni për t’i shmangur

Të gjitha këshillat që iu duhen për një tretje të mirë dhe shmangien e problemeve me stomak.

Në një dhomë të qetë, gjatë një takimi, ndërsa bëni një prezantim të rëndësishëm para të gjithëve, disa zhurma dëgjohen nga stomaku juaj. Por në fakt nuk ka asgjë për t’u turpëruar pasi ky proces është normal për trupin tonë. Mund të ndodhë për shkak të urisë, tretjes së ngadaltë ose konsumimit të disa ushqimeve.

Ky artikull iu tregon disa masa të lehta, por efektive që mund të merrni për të parandaluar zhurmat e pakëndshme dhe shpesh të sikletshme

Dilni për një shëtitje pas ngrënies.

Nuk ka nevojë të jetë një shëtitje e gjatë, mund ta bëni gjatë një pushimi në punë ose pasi keni ngrënë darkën tuaj. Vetëm 15 minuta lëvizje janë gjithçka që ju nevojitet për të vazhduar tretjen. Ecja është efektive sepse bën që ushqimi të lëvizë më shpejt nëpër stomak.

Pini shumë ujë.

Uji do të ndihmojë në procesin e tretjes, kështu që mund ta konsumoni atë gjatë ose pas vaktit tuaj. Megjithatë, nuk është e nevojshme të pini shumë menjëherë, pasi barku i mbushur me ujë do të lëshojë gjithashtu zhurma. Për më tepër, përpiquni të pini ujë të filtruar ose në shishe, pasi një pjesë e ujit të rubinetit mund të përmbajë klor. Nuk është e dëmshme, por mund të shkaktojë acarim nëse keni zorrë të ndjeshme.

Provoni pak çaj bimor.

Çajrat bimorë me mente, xhenxhefil, rrënjë luleradhiqe dhe kopër mund të ndihmojnë tretjen dhe të relaksojnë muskujt e zorrëve. Kamomili është i mrekullueshëm për të lehtësuar dhimbjet e stomakut, xhenxhefili redukton fryrjen dhe mente është në gjendje të lehtësojë simptomat e stresit gastrointestinal. Këtë çaj mund ta shijoni pas një vakti apo edhe në mbrëmje, shumë kohë pasi keni ngrënë darkë.

Hani më ngadalë dhe përtypni më mirë.

Së pari, kushtojini vëmendje procesit të të ngrënit, pasi mund të përtypni shumë shpejt dhe të gëlltisni shumë ajër gjatë kohës që hani. Një sasi e madhe ushqimit në stomak mund të shkaktojë zhurma të ndryshme. Së dyti, përpiquni të përqendroheni te përtypja, pasi kjo mund të parandalojë hyrjen e ajrit brenda. Për më tepër, sigurohuni që copat që hani të mos jenë shumë të mëdha, sepse copat më të mëdha dhe të përtypura keq janë më të vështira për t’u tretur.

Kontrolloni nëse hani ushqime që nxisin gazrat.

Gjëra si fasulet, thjerrëzat, bizelet, misri, makaronat, patatet, brokoli, lakrat, orizi kaf, tërshëra dhe gruri, janë përgjegjës për nxitjen e gazit në zorrë. Por kjo nuk do të thotë që ju duhet t’i hiqni plotësisht këto produkte nga dieta juaj. Zvogëlimi i sasisë dhe shpeshtësisë mund të jetë i mjaftueshëm.

Reduktoni sheqerin e tepërt dhe ushqimet e yndyrshme.

Zorrët mund të prodhojnë shumë gazra kur përpiqen të tresin sasi të mëdha sheqeri. Për më tepër, mund të shkaktojnë diarre ose fryrje. E njëjta gjë vlen edhe për ushqimet e ngopura me yndyrë si proshuta, salçiçet dhe ushqimet e skuqura.

Provoni hudhrën.

Hudhra ka një përbërës të quajtur alicin. Besohet se ky kimikat mund të ndihmojë njerëzit me gastrit, i cili shkakton zhurmë stomaku dhe gulçim të fortë. Alicina ndihmon duke ulur inflamacionin e stomakut. Hani një copë hudhër të papërpunuar esëll në mëngjes për të ndihmuar procesin e tretjes. Por nëse nuk jeni mësuar të hani hudhër, në fillim merreni me qetësi dhe konsumoni pjesë shumë të vogla.

Hani rregullisht ushqime të dobishme për tretjen.

Mund të përpiqeni të ndryshoni dietën tuaj duke shtuar më shumë produkte që nxisin tretjen. Midis tyre janë kosi, kuinoa, farat chia, panxhari, xhenxhefili, salmoni dhe lëngu i kockave. Për më tepër, mos harroni të qëndroni të hidratuar, pasi uji është i nevojshëm për tretje të shëndetshme. Në vend që të hani një meze të lehtë, përpiquni të hani rregullisht vakte të plota, por shmangni ngrënien e tepërt.

Hani shpesh, por nga pak.

Një arsye tjetër pse stomaku mund të bëjë zhurmë është sepse jeni të uritur. Kjo çështje është e lehtë për t’u trajtuar pasi gjithçka që duhet të bëni është të hani diçka të vogël. Vetëm sigurohuni që të keni gjithmonë në dorë disa ushqime të shëndetshme si fruta, perime të prera ose arra.

Provoni çaj jeshil në vend të kafesë.

Kafeja është një ushqim acidik, prandaj mund të jetë shkaku i zhurmës që vjen nga stomaku juaj, por një filxhan çaj jeshil është një alternativë e mirë. Mund të lehtësojë fryrjen, të largojë gazrat dhe të ndihmojë ulcerën e stomakut. Ajo përmban kafeinë, kështu që do t’ju japë energji. Për më tepër, çaji jeshil përmban komponime të shëndetshme bioaktive dhe antioksidantë.

Merrni informacione për intolerancat tuaja ushqimore.

Ekziston mundësia që disa nga produktet që hani të ndikojnë dhe t’ju shqetësojnë stomakun pa e ditur. Ju mund të vizitoni mjekun dhe që ai të kontrollojë nëse ka apo jo disa ushqime që duhet të shmangni. Intolerancat ushqimore, alergjitë dhe madje edhe infeksionet gastrointestinale, mund të jenë probleme mjekësore, kështu që gjithmonë rekomandohet konsultimi me mjekun tuaj.

Mundohuni të bëni më shumë sport.

Të qëndrosh ulur për një kohë të gjatë në jetën e përditshme për shkak të punës apo studimit, është një mënyrë që mund të shkaktojë probleme të ndryshme me stomakun. E kombinuar me një dietë jo të shëndetshme dhe stres, kjo mund t’i përkeqësojë gjërat edhe më shumë. Mundohuni të shtoni disa aktivitete në rutinën tuaj të përditshme, si disa ushtrime të lehta, vrapim, joga ose çdo gjë që ju bën të ndiheni rehat.