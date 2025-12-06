Të paktën shtatë palestinezë janë vrarë në të gjithë Gazën, ndërsa Izraeli nisi sulme me dronë dhe hapi zjarr me mitraloz, pavarësisht marrëveshjes së armëpushimit të muajit të kaluar.
Midis të vdekurve ishte një grua 70-vjeçare dhe djali i saj, 25 vjeç, të cilët u ndoqën nga një kuadkopter dhe më pas u qëlluan nga ajri.
Të paktën 367 palestinezë janë vrarë në sulmet izraelite në Gaza që nga dita e parë e plotë e armëpushimit më 11 tetor, sipas shifrave të fundit nga Ministria e Shëndetësisë e enklavës.
Ushtria izraelite njoftoi se ka vrarë dy persona në Hebron, në Bregun Perëndimor të pushtuar, gjatë një “operacioni sigurie”.
Ndërmjetësit Katari dhe Egjipti kanë bërë thirrje për vendosjen e shpejtë të të ashtuquajturës forcë stabilizimi të Gazës, pasi paralajmëruan se armëpushimi është në një “moment kritik”.
Kolonët izraelitë kanë sulmuar palestinezët në të gjithë Bregun Perëndimor të pushtuar, me dhunë të raportuar pranë Jerusalemit Lindor, Hebronit dhe Betlehemit.
Zhvillimet e fundit në Lindjen e Mesme këtë mbrëmje
Të paktën shtatë palestinezë janë vrarë në të gjithë Gazën, ndërsa Izraeli nisi sulme me dronë dhe hapi zjarr me mitraloz, pavarësisht marrëveshjes së armëpushimit të muajit të kaluar.