Ushtria izraelite thotë se vrau udhëheqësin e lartë të Hamasit, Raed Saad, në një sulm ndaj Gazës që vrau dhe plagosi disa të tjerë.
Hamasi ende nuk ka komentuar mbi pretendimin e Izraelit se Saad u vra, por e ka dënuar sulmin në Qytetin e Gazës si një përpjekje izraelite për të “sabotuar” marrëveshjen e armëpushimit.
Ushtria izraelite thotë se ka rënë dakord të “ngrijë” një sulm të planifikuar në Libanin jugor, pasi më parë lëshoi një kërcënim për evakuim të detyruar për banorët e fshatit Yanouh.
Bastisjet dhe arrestimet e ushtrisë izraelite vazhdojnë në të gjithë Bregun Perëndimor të pushtuar, ku planet e reja të zgjerimit të vendbanimeve izraelite kanë marrë dënime të gjera.
Autoritetet izraelite vazhdojnë të bllokojnë hyrjen e materialeve bazë të strehimit, karburantit dhe infrastrukturës së ujit, duke i lënë njerëzit në Gaza “të ekspozuar ndaj dëmeve plotësisht të parandalueshme” pas Stuhisë Byron, thotë Oxfam.
Stuhia ka përfshirë Rripin e Gazës gjatë ditëve të fundit, duke vrarë të paktën 14 persona dhe duke plagosur të tjerë, ndërsa erërat e forta, shiu i pamëshirshëm dhe strukturat e shembura shtypin familjet tashmë të zhvendosura nga sulmi shkatërrues i Izraelit në enklavë, sipas Ministrisë së Brendshme dhe Sigurisë Kombëtare të Gazës.
Lufta gjenocidale e Izraelit në Gaza ka vrarë të paktën 70,654 palestinezë dhe ka plagosur 171,095 që nga tetori i vitit 2023. /mesazhi
Zhvillimet e fundit në Lindjen e Mesme këtë mbrëmje
Ushtria izraelite thotë se vrau udhëheqësin e lartë të Hamasit, Raed Saad, në një sulm ndaj Gazës që vrau dhe plagosi disa të tjerë.