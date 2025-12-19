Ushtria izraelite ka kryer një tjetër shkelje të armëpushimit në Gaza, duke nisur një sulm ajror në një strehimore për palestinezët e zhvendosur që vrau të paktën gjashtë persona.
Agjencitë kryesore të OKB-së lëshuan një paralajmërim të ashpër se qindra mijëra njerëz në enklavë mund të bien shpejt përsëri në zi buke nëse Izraeli nuk lejon ndihmën e mjaftueshme.
Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio, theksoi nevojën që Hamasi të mos përbëjë më kërcënim për Izraelin kur u pyet nëse grupi mund t’i nënshtrohet çarmatimit të pjesshëm dhe të mbajë armët e tij të lehta.
Një i ri palestinez u qëllua në këmbë nga ushtarët izraelitë në qytetin ar-Ram mes bastisjeve të shumta në të gjithë Bregun Perëndimor të pushtuar.
Zhvillimet e fundit në Lindjen e Mesme këtë mbrëmje
