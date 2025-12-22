Dy civilë palestinezë u vranë nga forcat izraelite pranë gjykatës Shujayea, në lindje të qytetit të Gazës, sipas burimeve mjekësore të cituara nga agjencia e lajmeve Wafa.
Zyra e Medias në Gaza tha se Izraeli e ka shkelur armëpushimin 875 herë që kur ai hyri në fuqi në tetor.
Buldozerët izraelitë kanë shembur një ndërtesë banimi në Jerusalemin Lindor të pushtuar, duke zhvendosur dhjetëra palestinezë.
Ministri i Jashtëm turk Hakan Fidan tha se pret që faza e dytë e armëpushimit në Gaza të fillojë në fillim të vitit 2026.
Tre persona janë vrarë nga një sulm ajror izraelit në distriktin Sidon të Libanit jugor.
Netanyahu tha se Izraeli është në dijeni se Irani ka kryer “ushtrime” kohët e fundit, duke shtuar se aktivitetet bërthamore të Teheranit do të diskutohen me Presidentin e SHBA-së Donald Trump.
Zhvillimet e fundit në Lindjen e Mesme këtë mbrëmje
