Zhvillimi i fëmijës – Çrregullimet e të folurit dhe gjuhës

Nga: Antigona Kajtazaj -Miftari – logopede

Afazia-humbje e plotë e aftësisë për të folur

Disfazia-humbje e pjesshme e aftësisë për të folur

Testimi i funksioneve tè të folurit behët permes:

• Të folurit spontan

• përseritje apo repeticioni

• të kujtuarit dhe evokimi i fjalëve

• të kënduarit

• të kuptuarit e të folurit

• aftësia për të lexuar

• vizatimi

• gjestikulacioni

• llogaritja

Të folurit spontan

Mbledhja e të dhënave, anamneza

Të kuptuarit e pyetjeve dhe përgjigjet e duhura

Aspekti gramatikor dhe sintaksor i të folurit spontan dhe provokues.

Analiza e shqiptimit dhe formimit të fjalēve dhe fjalive të të folurit fluent dhe ritmik.

Përseritje apo repeticoni

Përseritja e fjalëve të thjeshta

Përseritja e njê seri të fjalëve

Përseritja e fjalëve të ndërlikuara

Përseritja e fjalive

Të folurit automatik-fjalët e mësuara në fëmijëri mbeten të ruajtura dhe pas dëmtimit të të folurit.

Të kujtuarit, evokimi i fjalëve

Emertimi i objekteve të thjeshta(qelësi, lapsi, libri dhe të ngjashme).

Emertimi i objekteve të ndërlikuara

Nëse nuk mundet me i emertu objektet ofroni disa emra ndër të cilët duhet të zgjidhet emri më i përshtatshëm (adekuat).

Të kënduarit

Nganjëherë pacineti (klienti) mund të mbajë aftësinë e të kënduarit, edhe nē qoftë se ai nuk mund të flas.

Të kuptuarit e gjuhës së folur

Aftësia e personit për të pranuar,drejtë interpreton dhe e kupton domethënien vizuale,auditore dhe stimujve të tjera shqisore.

Të kuptuarit e pyetjve dhe përgjigje të duhura janë treguesit për funksionet e ruajtura të zërit

Të shkruarit

Aftësia për të shkruar

Analiza dhe karakteri i të shkruarit (përdorimi i shkronjave, fjalëve dhe fjalive)

Të shkruarit sipas diktimit përfshin aftësin e të shkruarit të dëshirueshëm dhe njohjen e simboleve dëgjimore të të folurir dhe përkthimi (rikthimi) i tyre në simbole vizuale.

Përshkrimi i fjalëve të shkruara, fjalive ose tekstit që reflektohet me aftësinë në të shkruar dhe njohjen përkatësisht të kuptuarit vizual i simboleve të të folurit.

Të kuptuarit e të folurit me shkrim, aftësia për të lexuar

Testohet përmes leximit me zë ose edhe në vehte,leximi me zë të lartë-shkronjat, numrat, fjalët dhe fjalit e thjeshta dhe të komplikuara dhe interpretimi i tekstit të lexuar.

I ekzaminuari mund të kuptojë se çfarë ka lexuar në vehte,edhe pse aftësia e leximit me zë të lartë ose përkthimi i simboleve vizuele në të folurit është i dëmtuar.

Vizatimi

Detyra-vizatim kopjimi i objekteve të thjeshta (trekëndshi, rrethi, katrori, kubi, shtëpia, ora, lule)

I ekzaminuari duhet të kopjoj personazhin e perzgjedhur sipas modelit ose menjëherë pas një prezentimi të shkurtër.

Gjestikulacioni

Aftësia për tu shprehur me gjeste

I ekzaminuari i cili nuk mund të flas apo të shkruaj mundet me komuniku, me anim të kokës, duke i ngritur supet ose me mimik (grimasa) të fytyrës demonstron gjendjen emocionale.

Llogaritja

Llogaritja e detyrave të thjeshta (mbledhje, zbritje, shumëzimi, pjestimi, me zë të lartë dhe duke shkruar)

Zgjidhja e detyrave të thjeshta apo të nderlikuara në varësi nga arsimimi (shkollimi, edukimi) i të testuarve.