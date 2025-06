Zinku një element i rëndësishëm për trupin, ku gjendet dhe benefitet

Zinku është një element i rëndësishëm që ndihmon në funksionimin e trupit në disa aspekte dhe në mirëmbajtjen e shëndetshme të trupit.

Gjendet në mënyrë natyrale në ushqim por edhe shtohet si shtojcë në disa ushqime tjera.

Ushqimet që përmbajnë zink në sasi të mëdha janë bifteku, mishi i qengjit, farat susam, mishi i qurës, arrat indiane, guacat e detit, gruri, farat e kungullit, mishi i gicit, çokollata, kërpudhat e bardha, quinoa, karkalecat. Për shkak të benefiteve të pafundme të zinkut, është e rëndësishme të siguroni marrje të përshtatshme të zinkut përmes një diete mirë të formuar dhe planifikuar. Më poshtë do të lexoni për 5 benefitet shëndetësore të zinkut.

1. Pjelloria

Reprodukimi tek femrat dhe meshkujt është shumë i rëndësishëm. Femrat dhe meshkujt në shumë raste vuajnë nga problemet e reprodukimit dhe çështjet tjera të lidhura me pjellorinë. Zinku mbron spermatozoidet nga bakteret dëmtuese. Për arsye se zinku ka veti antioksiduese, mund të mbrojë spermën po ashtu nga radikalet e lira, që janë komponime që dëmtojnë qelizat. Zinku ndikon po ashtu në një numër të vetive të shëndetshme të spermës. Meshkujt që kanë nivel më të lartë të zinkut në organizëm, edhe nëse pinë duhan apo jo, kanë spermatozoide më të shëndetshme se ata që nuk kanë nivele të duhura të zinkut në organizëm.

2. Sistemi imun

Një sistem i mirë i sistemit imun ju mbron nga ftohjet e zakonshme deri tek sëmundjet me serioze. Shumë njerëz vuajnë për shkak të problemev të shumta shëndetësore që dëmtojnë sistemin imun duke qenë të ndjeshëm ndaj sëmundjeve. Zinku ndihmon në sistemin imun në trupin e njeriut. Zinku luan rol kryesor në sistemin imun, dhe personat me mungesë të zinkut kanë rritje të ndjeshmërisë ndaj shkaktarëve të ndryshëm të sëmundjeve. Mekazimat imun ku zinku rregullon ndjeshmërinë e rritur ndaj infeksioneve të ndryshme. Ai poashtu rregullon edhe gjenet perbrenda sistemit limfatik. Zinku është i rëndësishëm për një zhvillim dhe funksionim normal të qelizave duke larguar nga sistemi imun neutrofilet dhe dëmtuesit e tjerë të qelizave.

3. Lëkurë të shëndetshme

Benefitet e shkëlqyeshme të zinkut në të vërtetë rigjenerojnë qëlizat e lëkurës. Kremi i zinkut përdoret për të parandaluar pëlhurat në lëkurë nga rritja dhe zhvillimi i tyre, si dhe trajtimin e akneve. Për më shumë, zinku punon si një antiflamatorë natyral dhe mund të trajtojë edhe dëmtimet e tjera të lëkurës.

4. Shërues i plagëve

Shërimi i ngadalshëm i plagëve mund të paraqes rrezik të madh për zgjerim të plagës. Zinku ka benefite në shpejtimin e shërimit të plagëve. Zinku përmirëson shërimin e plagës. Ai ndihmon në mirëmbajtjen e integritetit të lëkurës si dhe membranave të mukozës. Pacientët me ulcere kronike kanë metabolizëm abnormal pa zink, dhe nivele të ulëta të serumit, si dhe preferohet që trajtimi i ulcerës të bëhet me suplementë të zinkut. Sulfati i zinkut mund të jetë efektiv për trajtimin e ulcerave tek shumë njerëz që kanë nivele të ulëta të zinkut. Sidoqoftë, përdorimi i përgjithshëm i sulfatit të zinkut në njerëz me ulcere kronike ose ulcere venoze është efektiv.

5. Dobësimi në të pamur

Dobësimi i të pamurit është një gjë shumë e shpeshtë tek njerëzit mbi 50 vjet dhe është vet syri që dobësohet dhe me atë rast edhe të pamurit qoftë afër apo larg dobësohet. Nëse merrni zink 40-80 mg në ditë, duke e kombinuar me beta-karotenë, vitamin E apo C, ngadalson përparimin e dobësimit të të pamurit për 25% dhe përmirëson të pamurin për 19%.