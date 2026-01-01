Zohran Mamdani betohet si kryebashkiak i Nju Jorkut

Kryetari i bashkisë së Nju Jorkut, Zohran Mamdani, bëri betimin mbi Kuran brenda stacionit të metrosë së Bashkisë së Vjetër, në Nju Jork, më 1 janar.

Zohran Mamdani është betuar të enjten si kryebashkiaku i 112-të i qytetit të Nju Jorkut. Politikan demokrat socialist, Mamdani erdhi në pushtet me premtimin për të përballuar krizën e përballueshmërisë në një nga qytetet më të shtrenjta të SHBA-së.

34-vjeçari, emigrant nga Uganda, hyn në histori si kryebashkiaku i parë mysliman, i pari me origjinë nga Azia Jugore dhe më i riu që mban këtë post në më shumë se një shekull.

“Ky është me të vërtetë nderi dhe privilegji i jetës sime,” tha Mamdani menjëherë pas betimit mbi Kuran.

Ish-anëtari i Asamblesë Shtetërore nga Queens tërhoqi vëmendje të madhe vitin e kaluar, kur fitoi papritur garën paraprake të Partisë Demokratike, me një fushatë të përqendruar në koston e jetesës. Programi i tij përfshin krijimin e kujdesit universal për fëmijët, ngrirjen e qirave për rreth dy milionë banorë me qira të rregulluara dhe ofrimin e transportit urban “të shpejtë dhe falas”. /mesazhi

