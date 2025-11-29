28 Nëntori – datë që duhet të na bashkojë

Në të gjitha xhamitë, anekënd Kosovës, sot, me rekomandim të Myftiut të Kosovës, Naim ef. Tërnava, u mbajt hytbe e përbashkët kushtuar festës së 28 Nëntorit – shpalljes së Pavarësisë së Shqipërisë.
Në këtë hytbe, 28 Nëntori, u tha se më nuk mbetet vetëm një datë e rëndësishme në kalendarin tonë, por, tashmë kjo datë është një simbol i bashkimit rreth interesit kombëtar. Duke e cilësuar përkushtimin për atdheun si një detyrë fisnike të çdo qytetari, u përmend se dashuria për atdheun të afron më tepër te Zoti dhe se, sakrifica për të, është një vepër që të ngre në radhët e dëshmorëve.
Një nga pikat që u përmend gjatë hytbes ishte edhe kontributi themeltar i parisë myslimane për kombin dhe arsimin, duke ngre zërin kundër keqdashësve, të cilët sot po synojnë që ta shndërrojnë çështjen kombëtare në burim përçarjeje.
“Të heshtim përballë këtyre shpifjeve, do të ishte tradhti ndaj Haxhi Ymer Prizrenit, themeluesit të Lidhjes së Prizrenit, e cila qe më shumë se thjesht një organizim, dhe mesazhet e saja ishin më shumë se thjesht pakënaqësi dhe revoltë ndaj shtypjes.”
Përgjatë historisë sonë, paria jonë myslimane, kanë lënë trashëgimi të çmuar në urtësi dhe mendim politik. Ata, disa të njohur e disa edhe të panjohur për ne, dhanë dijen, kontributin dhe jetën për këtë vend, për këtë gjuhë, për këtë popull.
Ndër ata, të cilët u përmendën ishin edhe: Daut ef. Boriçi, themeluesi i Lidhjes së Prizrenit dhe hartuesi i abetares së parë shqipe, i cili shkroi: “Shqiptari, me mënyrën e shkronjave që kam kallzue, mbrenda pak kohe mundet me shkrue gjuhën e vet”; pastaj hafëz Ali Podgorica, kryetar i bashkisë së Durrësit, i cili me dorën e tij ngriti flamurin kombëtar; haxhi Vehbi Dibra, firmëtari i pavarësisë, i cili dha fetvanë e njohjes së flamurit që kemi sot; hafëz Ali Korça, një ndër mësuesit e parë të shkollës shqipe në Korçë, i cili u cilësua si ai që “ujiti” shkronjat e Naimit; hafëz Ibrahim Dalliu, me kontributin e të cilit u themelua Normalja e Elbasanit; mulla Idriz Gjilani, i cili kur hapi mejtepin për djem e vajza, tha: “S’ka fe pa atdhe! Pa një atdhe të lirë feja nuk mbahet, nuk mund të ushtrohet!”
Në fund, me mesazhin se 28 Nëntori duhet të na kujtojë përgjegjësinë që kemi ndaj trojeve tona, ndaj gjuhës, kulturës, unitetit dhe të ardhmes së brezave të rinj, u urua që Zoti ta ruaj kombin, fenë, gjuhën dhe vatanin tonë.
28 Nëntori – datë që duhet të na bashkojë
