5 Këshilla për pacientët me semundje te veshkave gjatë Ramazanit

Edhe pse të sëmurët janë të liruar nga agjërimi, megjithatë shumë pacientë dëshirojnë të agjërojnë në Ramazan.

Shumë pacientë me sëmundje te veshkave dëshirojnë të agjërojnë. Kjo sfidon gjendjen e tyre shëndetësore dhe gjithashtu ngre shqetësimin e specialistëve shendetesor. Është thelbësore që ofruesit e kujdesit shëndetësor t’u japin udhëzime të hollësishme pacientëve të tyre që agjërojnë.

Per pacientet me probleme me veshka këto jane 5 këshilla profesionale shëndetësore për të kaluar një Ramazan sa me lehtë dhe sa me mire.

1. Mos e anashkaloni syfyrin

Mos e humbisni syfyrin edhe nëse nuk jeni të uritur. Pacientët me probleme me veshka duhet të hanë ushqime me më shumë kalori sesa ata qe gezojne shendet te plote. Lenja e syfyrit ose ngrënia më pak do t’ju bëjë të dehidroheni dhe të dobësoheni shpejt. Hani ushqime të pasura me proteina dhe fibra si buka me grurë të plotë, sallatë, perime dhe fasule. Këto ushqime e lëshojnë energjin ngadalë, kështu që do t’ju mbajnë me energji gjatë gjithë ditës.

2. Mos e teproni gjatë iftarit

Mos konsumoni ushqim shume dhe pa pushim gjatë Iftarit. Ulni në minimum pjesën e ushqimeve të skuqura dhe ato me sheqer. Zëvendësoni ëmbëlsirat me fruta të freskëta ose lëngje natyrale frutash. Mos pini pije me kafeinë (kafe, çaj, kola) gjatë Iftarit. Hani pjesë të vogla të ushqimit.

3. Bëni pak stërvitje pas iftarit

Pacientët me problem me veshka nuk duhet të stërviten gjatë ditës. Do hargjojne energji dhe do t’i bëjë ata të dehidrohen. Bëni një shëtitje të shpejtë për një orë pasi keni ngrënë iftar. Mos flini menjëherë pasi keni ngrënë sepse do të shkaktojë probleme me tretjen dhe probleme me gazrat.

4. Shmangni disa ushqime

Ju nuk duhet të hani ushqime me nivele të larta të natriumit, kaliumit ose fosforit. Ne rrethana te shendetit normal hurmat jane ideale per agjerm. Por te problemet me veshke, ato nuk rekomandohen per perdorim pasi kanë shumë kalium. Nëse dëshironi t’i hani ato, hani vetëm një ose dy në iftar. Shmangni ushqimet e përpunuara ose të konservuara pasi ato kanë natrium të lartë. Gjithashtu, zëvendësoni ushqimet e skuqura me ushqime të ziera. Kur hani, përtypni ushqimin siç duhet përpara se ta gëlltisni.

5. Mos harroni ujin!

Është thelbësore që pacientët me problem me veshka të mbajnë nën kontroll nivelin e hidratimit. Dehidrimi është shumë i dëmshëm për veshkat. Pini minimum 2.5 litra ujë nga iftari deri në mbarim te syfyrit.

Dr. Skender Hoxha – Urolog