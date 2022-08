5 sëmundjet më të shpeshta që trashëgohen

Të gjithë e dimë se kur kemi lindur, kemi marrë tipare të pamjes fizike nga nëna dhe babai ynë. Por përveç kësaj, prindërit mund të kalojnë te fëmijët e tyre edhe sëmundje. Më poshtë ne do ju tregojmë 5 sëmundje që janë shpesh të trashëguara.

Sëmundjet e zemrës

Secili prej nesh e di që për të pasur një zemër të shëndetshme, duhet të heqin dorë nga disa zakone të këqija, si është: mos pirja e duhanit, mbajtja e MBI të shëndetshme, stërvitja e rregullt, ndjekja e një diete të shëndetshme, etj. Por ndonjëherë këto nuk mjaftojnë, sepse sëmundjen e zemrës mund ta keni gjenetike, informon abcnews.al. Pra nëse e keni të trashëguar, duhet të bëni çmos për ta mbajtur zemrën e shëndetshme.

Polipet e zorrës së trashë

Nëse e dini që në familjen tuaj dikush kishte një polip adenomatoz, atëherë kjo do t’ju ndihmojë të zbuloni nëse jeni në rrezik të kancerit kolorektal. Këto polipe mund të zhvillohen në zorrën e trashë gjatë viteve të adoleshencës, por bëhen malinje ndërsa i afroheni moshës 40 vjeç.

Sëmundja Celiak

Në ditët e sotme produktet pa gluten janë bërë të njohura, kështu që shumë njerëz e dinë se çfarë është sëmundja celiake dhe çfarë përjeton një person gjatë kësaj sëmundjeje. Ka njerëz që nuk e durojnë glutenin, dhe për shkak të kësaj, ata kanë probleme të përkohshme me tretjen. Sidoqoftë, pacientët me celiak përjetojnë dëme serioze në zorrën e tyre të hollë. Nëse ndjeni ndonjë simptomë të pakuptueshme që më parë keni qenë e panjohur për ju, abcnews.al ju rekomandon të konsultoheni me një mjek.

Kolesteroli i lartë

Njerëzit me çrregullim gjenetik të quajtur hiperkolesterolemi familjare (FH) kanë nivele të rrezikshme të larta të LDL, ose “kolesterolit të keq”, që nga lindja dhe janë 20 herë më të rrezikuar nga sëmundjet e hershme të zemrës. Sidoqoftë, nëse ndërmerrni masa në kohë, atëherë rreziku i një individi mund të zvogëlohet me 80%.

Depresioni

Aktualisht, ka shumë studime të ndryshme mbi rrënjët gjenetike të kushteve mendore. Sidoqoftë, mos harroni të shikoni historinë e familjes tuaj, sepse kjo mund t’ju japë shumë përgjigje. Nëse në familjen tuaj ka më shumë se dy persona që vuajnë nga depresioni, atëherë duhet të shkoni te mjeku, sepse ka të ngjarë që edhe ju të prekeni. Përveç kësaj, disa teste gjenetike mund të ndihmojnë në përcaktimin se cilit medikamente do t’i përgjigjeni më së miri.