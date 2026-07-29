60 palestinezë të ndaluar nga Izraeli kthehen në Gaza dhe rrëfejnë abuzimet

Gjashtëdhjetë palestinezë të ndaluar nga Izraeli janë kthyer në Gaza, duke mbërritur në një spital në Khan Younis të dobësuar, të plagosur dhe, në disa raste, të paaftë për të ecur.
Të hënën, burrat u dërguan nga Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq (ICRC) në Kompleksin Mjekësor Nasser për t’iu nënshtruar kontrolleve mjekësore. Ata u pritën nga familjarë dhe ekipe mjekësore.
Ky është lirimi më i madh i të burgosurve që nga faza e parë e “armëpushimit” në luftën e Izraelit në Gaza, e cila hyri në fuqi në tetor.
Sipas organizatës izraelite për të drejtat e njeriut HaMoked, ata janë pjesë e rreth 1,300 personave nga Gaza që mbahen nga Izraeli si “luftëtarë të paligjshëm”. Izraeli tha se burrat u liruan pasi hetimet përcaktuan se ata “nuk përbënin më kërcënim për sigurinë”.
Korrespondenti i Al Jazeera-s në Gaza, Moath al-Kahlout, tha se të ndaluarit kishin punuar si punëtorë në territoret palestineze të pushtuara nga Izraeli para 7 tetorit 2023.
Ai shtoi se kushtet në Gaza janë përkeqësuar nën bllokadën izraelite, në një pikë ku burrat e liruar do ta kenë të vështirë të gjejnë ushqim dhe strehim, gjë që mund të ndikojë në rikuperimin e tyre.
Abdullah Kilani ishte një nga të liruarit. Ai tha se ishte arrestuar në dhjetor 2024 në rrugën Salah al-Din në Gazën qendrore dhe ishte mbajtur për më shumë se 18 muaj. Gjatë kësaj kohe, ai dhe një tjetër i ndaluar ishin qëlluar me armë.
“Kushtet ishin jashtëzakonisht të vështira. Ende nuk mund ta besoj se jam i lirë”, tha ai për Anadolu.
Një tjetër i liruar, i cili dha emrin Abu Ibrahim, tha se të burgosurit mbaheshin ulur mbi beton të zhveshur ose pllaka hekuri. Ai tregoi se ishte plagosur kur rojet e kishin goditur me kondakët e pushkëve.
“Nuk kishte asnjë dallim mes të rinjve dhe të moshuarve”, tha ai.
Mohammed Jabr al-Majdalawi, 43 vjeç, tha se ishte mbajtur për një vit e nëntë muaj dhe se kishte mësuar për lirimin e tij vetëm kur u takua me stafin e Kryqit të Kuq gjatë transferimit.
“Po qaj sepse kemi vuajtur shumë. Fjalët nuk mund ta përshkruajnë atë që kemi kaluar”, tha ai.
“Të burgosurit që kanë mbetur ende brenda janë në rrezik”, shtoi ai, duke u bërë thirrje organizatave ndërkombëtare të veprojnë.
Tortura si politikë
Burrat ishin mbajtur në disa prej burgjeve më të njohura të Izraelit, përfshirë Ofer, Negev dhe Sde Teiman. Organizatat për të drejtat e njeriut thonë se këto janë pjesë e një sistemi ku palestinezët përballen me abuzime arbitrare, të cilat, sipas tyre, përbëjnë një politikë sistematike torture.
Organizatat palestineze dhe izraelite për të drejtat e njeriut kanë dokumentuar raste të shpeshta të rrahjeve, neglizhencës mjekësore, privimit nga ushqimi, mbajtjes për periudha të gjata në pranga dhe vdekjeve në paraburgim.
Rreth 9,600 palestinezë mbahen aktualisht nga Izraeli, mes tyre edhe fëmijë.
Një komision hetimor i Kombeve të Bashkuara raportoi muajin e kaluar se fëmijët palestinezë të arrestuar nga Izraeli i janë nënshtruar torturës, abuzimit seksual dhe formave të tjera të keqtrajtimit.
Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq thotë se nuk ka mundur të ketë qasje te palestinezët e ndaluar në burgjet izraelite që nga tetori 2023. Organizata ka përsëritur kërkesën e saj për të pasur mundësi t’i lokalizojë të ndaluarit dhe të inspektojë kushtet në të cilat ata mbahen. /mesazhi