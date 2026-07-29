Valë e re zhvendosjesh në Gaza, Izraeli zgjeron “vijën e verdhë”

Izraeli ka zgjeruar në ditët e fundit zonat nën pushtimin e tij ushtarak në Gaza, ndërsa banorët raportojnë se avancimi i të ashtuquajturës “vijë e verdhë” ka detyruar mijëra palestinezë të largohen sërish nga shtëpitë dhe strehimoret e tyre.
Banorë nga lagjja Zeitoun në qytetin e Gazës, Deir al-Balah, Khan Younis, Tuffah, Shejaia dhe Rafah veriore i thanë Reuters se forcat izraelite e kanë zhvendosur “vijën e verdhë” gjatë 10 ditëve të fundit, duke shkaktuar valë të reja zhvendosjeje të detyruar.
Në një rrugë në lagjen Zeitoun të qytetit të Gazës, banorët palestinezë thanë se familjet janë detyruar të largohen pas urdhrave të evakuimit të lëshuar nga forcat izraelite dhe zgjerimit të zonës ushtarake.
Një prej banorëve tha se kjo ishte hera e shtatë ose e tetë që familja e tij detyrohej të largohej nga shtëpia që nga fillimi i luftës izraelite në Gaza, për shkak të urdhrave të evakuimit dhe avancimit të zonës së kontrolluar nga ushtria. /mesazhi