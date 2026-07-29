Izraeli vret një palestinez dhe shkatërron një xhami në Gaza

Izraeli ka kryer sulme në Gaza, duke vrarë të paktën një palestinez, plagosur më shumë se 12 të tjerë dhe shkatërruar një xhami dhe tenda ku strehoheshin qindra palestinezë të zhvendosur.
Avionët izraelitë goditën të martën xhaminë Al-Muttaqin, pranë ndërtesës së Shoqatës së të Rinjve të Krishterë (YMCA) në qytetin e Gazës.
“Avionët luftarakë izraelitë kryen një seri sulmesh ajrore, duke u përqendruar në pjesët qendrore dhe veriore të Gazës”, raportoi korrespondenti i Al Jazeera-s, Tareq Abu Azzoum, nga Deir el-Balah.
“Po, e gjithë zona ishte paralajmëruar, por njerëzve iu dha një hapësirë shumë e shkurtër kohore për të marrë masa parandaluese”, tha Abu Azzoum.
Në një sulm tjetër, Izraeli vrau një person në kampin e refugjatëve Nuseirat.
“Sulmi goditi një grup palestinezësh në një treg të frekuentuar, duke vrarë një palestinez dhe plagosur të paktën 20 të tjerë”, tha Abu Azzoum, duke cituar zyrtarë shëndetësorë.
“Njerëzit janë të kapur në një cikël të pafund frike, që vazhdon për shkak të shqetësimit për sulme të tjera izraelite gjatë natës”, tha ai.
Të dielën, kabineti i sigurisë i Izraelit miratoi një masë që, në teori, do t’u mundësonte pjesëtarëve të parë të një Force Ndërkombëtare të Stabilizimit të hynin në Gaza, si pjesë e armëpushimit të ndërmjetësuar nga SHBA-ja, i cili filloi tetorin e kaluar. /mesazhi