7 këshilla për të pasur dhëmbë të bardhë dhe të shëndetshëm

92% e të rriturve të moshës 20 deri në 64 vjeç kanë pasur kavitete në dhëmbët e tyre të përhershëm.

Mund të tingëllojë si diçka që nuk mund ta shmangim. Megjithatë, nëse vazhdojmë të ndjekim këshillat e duhura profesionale, mund të shpëtojmë dhëmbët tanë ose të paktën të zgjasim jetën e tyre të shëndetshme.Ne e adhurojmë buzëqeshjen dhe duam që të gjithë të kënaqen duke qeshur, ndaj sot kemi 7 këshilla që mund t’ju ndihmojnë të buzëqeshni më shpesh me dhëmbë të shëndetshëm.

1. Pini kafe dhe çaj me qumësht.

Kafeja mund të jetë një pije shumë acidike, veçanërisht kur konsumohet e zezë. Nëse e pini çdo ditë, mund të bëjë që dhëmbët tuaj të bëhen më të hollë. Për më tepër, kafeja e zezë do t’ju njollosë dhëmbët sepse përmban tanine. Si zgjidhje , pini kafe me qumësht. E njëjta gjë vlen edhe për çajin e zi .

2. Mos i lani dhëmbët menjëherë pasi keni pirë çaj ose kafe.

Ekspertët thonë se është mirë të mos përzieni pastën e dhëmbëve me kafenë . Është më mirë të lani dhëmbët 30 minuta para se të pini. Në rast se ju pëlqen ta bëni më pas, prisni të paktën 1 orë dhe më pas bëjeni. Kafeja dhe çaji shkatërrojnë smaltin e dhëmbëve për shkak të përbërjes së tyre acidike. Është më mirë të ndiqni këtë rregull jo vetëm pasi të keni pirë, por pasi të keni një vakt.

3. Pini ujë me fluor pas vaktit.

Pështyma ka një rol të rëndësishëm dhe i mban dhëmbët tanë të sigurt. Kafeja dhe ushqimi reduktojnë prodhimin e pështymës. Thjesht pini më shumë ujë pas vaktit tuaj – uji më i mirë përmban fluor . Ajo ndalon dëmtimit të dhëmbëve nga formimi dhe forcon dhëmbët .

4. Merrni silantë dentarë të përkohshëm.

Silantët dentare janë efektivë në parandalimin e prishjes së dhëmbëve pikërisht në sipërfaqet pickuese të dhëmbëve përtypës. Këto zona mund të mbushen me grimca ushqimi dhe mund të jetë e vështirë për t’u hequr me një furçë dhëmbësh. Në këtë rast, ato mund t’ju shpëtojnë. Ju lutemi konsultohuni me dentistin tuaj nëse keni nevojë për to.

5. Lani dhëmbët me fill para se të lani.

Përdorimi i rregullt i dhëmbëve me fill mund të zvogëlojë erën e keqe të gojës dhe disa sëmundje. Specialistët rekomandojnë që të përdorni fillin dentar para pastrimit, por jo pas. Kjo do të ndihmojë furçën tuaj të arrijë zonat e bllokuara .

6. Lani dhëmbët në të njëjtën mënyrë, çdo ditë.

Mbani një model të rregullt për fillët. Filloni me dhëmbët e sipërm dhe punoni nga e majta në të djathtë . Pasi të keni përfunduar dhëmbët e sipërm, përsërisni të njëjtën gjë në fund nga e majta në të djathtë.

7. Përtypni çamçakëz deri në 20 minuta.

Është gjithmonë më mirë të përtypni një çamçakëz menjëherë pas ngrënies, por duhet të jetë pa sheqer. Përtypeni atë deri në 20 minuta për të rritur rrjedhjen e pështymës dhe për të eliminuar acidin pas një vakti.